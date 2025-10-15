Dolar
41,8492 %0,27
Euro
48,7334 %0,47
Gram Altın
5.661,81 % 1,66
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı

Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı

Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 31 Ekim 2025’e kadar her gün 10.00-15.00 saatleri arasında kaplama çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye’nin en işlek karayolu güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlatılan kaplama çalışmaları nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı. Özellikle İstanbul istikameti, 31 Ekim 2025 Cuma gününe kadar her gün saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Tünelin Ankara yönü ise açık kalmaya devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tünelin İstanbul yönü girişinde yer alan portal kaplamasında yapılan onarım ve yenileme çalışmaları, trafik güvenliği ve uzun ömürlü kullanım için zorunlu hale geldi. Bu sebeple gündüz saatlerinde trafiğe kapatılan İstanbul yönü, saat 15.00’ten sonra tekrar ulaşıma açılıyor.

Hangi Saatlerde Kapalı?

Kapanış: Her gün saat 10.00

Açılış: Her gün saat 15.00

Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar): Tünel açık

Alternatif Rota Var mı?

Bu saatlerde tünelin İstanbul yönünü kullanmak isteyen sürücülerin, Bolu Dağı geçişini kullanmaları veya alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. Özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı yaşanabileceği için sürücülerin güzergah planlamasını önceden yapmaları önemli.

Ne Zaman Açılıyor?

Yetkililer, 31 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla çalışmaların sona erdirilmesini ve tünelin İstanbul yönünün 24 saat açık hale gelmesini planlıyor. Ancak çalışmaların gidişatına göre tarihte değişiklik olabileceği de belirtildi.

#Anadolu Otoyolu
#Bolu Dağı Tüneli
#Tünel Çalışması
#Yol Kapanışı
#İstanbul Ankara Yolu
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Bolu Tüneli Saatleri
#Yol Durumu
#Bolu Tüneli Açık Mı
#Sürücü Uyarısı
#Yol Çalışması
YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?
YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?
#Genel / 15 Ekim 2025
Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
#Spor / 15 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
ChatGPT'de Yeni Dönem: Samimi Mod, Mizahi Dil ve Erotik İçerik Seçeneği Geliyor
ChatGPT'de Yeni Dönem: Samimi Mod, Mizahi Dil ve Erotik İçerik Seçeneği Geliyor
Genel
2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor
2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor
Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin Vefatı ve Hayatı
Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin Vefatı ve Hayatı
Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
Gözler Dev İhalede: GSM Şirketleri 11 Frekans Paketi İçin Yarışacak
Gözler Dev İhalede: GSM Şirketleri 11 Frekans Paketi İçin Yarışacak
Aşkale’den Erzurum’a Şampiyonluk Gururu
Aşkale’den Erzurum’a Şampiyonluk Gururu
Maaşınıza Ne Kadar Haciz Gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan Kademeli Haciz Uygulaması
Maaşınıza Ne Kadar Haciz Gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan Kademeli Haciz Uygulaması
Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft