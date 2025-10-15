Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı

Türkiye’nin en işlek karayolu güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlatılan kaplama çalışmaları nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı. Özellikle İstanbul istikameti, 31 Ekim 2025 Cuma gününe kadar her gün saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Tünelin Ankara yönü ise açık kalmaya devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tünelin İstanbul yönü girişinde yer alan portal kaplamasında yapılan onarım ve yenileme çalışmaları, trafik güvenliği ve uzun ömürlü kullanım için zorunlu hale geldi. Bu sebeple gündüz saatlerinde trafiğe kapatılan İstanbul yönü, saat 15.00’ten sonra tekrar ulaşıma açılıyor.

Hangi Saatlerde Kapalı?

Kapanış: Her gün saat 10.00

Açılış: Her gün saat 15.00

Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar): Tünel açık

Alternatif Rota Var mı?

Bu saatlerde tünelin İstanbul yönünü kullanmak isteyen sürücülerin, Bolu Dağı geçişini kullanmaları veya alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. Özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı yaşanabileceği için sürücülerin güzergah planlamasını önceden yapmaları önemli.

Ne Zaman Açılıyor?

Yetkililer, 31 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla çalışmaların sona erdirilmesini ve tünelin İstanbul yönünün 24 saat açık hale gelmesini planlıyor. Ancak çalışmaların gidişatına göre tarihte değişiklik olabileceği de belirtildi.