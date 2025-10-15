YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geç başvuru işlemlerini başlattı. Başvuru süresini kaçıran adaylara ikinci bir şans sunuluyor.

YDS/2 geç başvuruları, 15 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve aynı gün saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar başvurularını sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Normal başvuru döneminde 850 TL olan sınav ücreti, geç başvuru kapsamında %50 artırımlı olarak 1.275 TL şeklinde uygulanacak. Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için ödeme işlemini elektronik ortamda yine başvuru günü içerisinde yapması gerekiyor.

Sınav Ne Zaman?

2025-YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Adaylara 180 dakika (3 saat) süre verilecek.

Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenecek.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçları, 5 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM’nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Başvuru Kılavuzu ve Geç Başvuru Ekranı:

YDS/2 Başvuru Kılavuzu için tıklayın

Geç Başvuru Ekranı için tıklayın