YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geç başvuru işlemlerini başlattı. Başvuru süresini kaçıran adaylara ikinci bir şans sunuluyor.
YDS/2 geç başvuruları, 15 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve aynı gün saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar başvurularını sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?
Normal başvuru döneminde 850 TL olan sınav ücreti, geç başvuru kapsamında %50 artırımlı olarak 1.275 TL şeklinde uygulanacak. Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için ödeme işlemini elektronik ortamda yine başvuru günü içerisinde yapması gerekiyor.
Sınav Ne Zaman?
2025-YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Adaylara 180 dakika (3 saat) süre verilecek.
Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenecek.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Sınav sonuçları, 5 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM’nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
Başvuru Kılavuzu ve Geç Başvuru Ekranı:
YDS/2 Başvuru Kılavuzu için tıklayın