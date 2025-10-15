Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin Vefatı ve Hayatı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (MSGSÜ) rektörlük yapan Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefatı, Türk sanat ve akademi dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. 61 yaşında hayatını kaybeden Elçi'nin, ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu ani kayıp, sanat camiasında derin bir boşluk bıraktı.

Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin Hayatı

Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Türk edebiyatı alanındaki derin bilgisi ve araştırmalarıyla tanınan önemli bir akademisyendi. Eğitimine 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olarak başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı üniversitede tamamladıktan sonra, 1993 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademik kariyerine yön verdi. Eğitim hayatı boyunca Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar gibi Türk edebiyatının önemli yazarları üzerine kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdi.

Görev Süresi ve Başarıları

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektörlüğüne getirilen Elçi, bu göreve getirilen ilk kadın rektör unvanını da elde etti. Rektörlük süresi boyunca, üniversitenin akademik ve kültürel faaliyetlerine önemli katkılarda bulundu. 2017 yılında kurduğu Tanpınar Araştırma Merkezi, modern Türk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalara yön vererek alanında bir referans noktası haline geldi. Sayısız kitap ve makale kaleme alan Elçi, aynı zamanda birçok kültürel etkinliğin organizasyonunda da aktif rol üstlendi.

Sanat Camiasındaki Etkisi

Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefatı, ailesi, meslektaşları ve öğrencileri üzerinde derin bir etki bıraktı. Sanat ve akademi dünyasındaki birçok kişi, onun bilgi birikimi ve liderliğinden faydalandı. Elçi'nin kaybı, akademik çevrelerde büyük bir üzüntüyle karşılanırken, cenaze töreninin detayları üniversite tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.