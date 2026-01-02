Dolar
BDDK Kararı: Temassız Kartlarda Şifresiz İşlem Limiti Artıyor

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödeme sistemleriyle ilgili önemli bir güncelleme duyurdu. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren, temassız kartlarla yapılan şifresiz işlemlerin limiti 2 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu değişiklik, 1 Temmuz 2024 tarihinde 1500 lira olarak belirlenen limitin 1,5 yıl içinde güncellenmesi anlamına geliyor.

Temassız Ödeme Sistemlerinin Gelişimi

Temassız ödemeler, kullanıcıların kart veya mobil cihazlarını bir ödeme terminaline yaklaştırarak hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapmalarını sağlıyor. Özellikle pandemi döneminde temassız ödeme yöntemlerine olan ilginin artması, bu sistemlerin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Artan kullanıcı talebi doğrultusunda, BDDK'nın yeni düzenlemesi, hem ticaretin hem de tüketicilerin işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uluslararası Uygulamalar ve Limitler

Temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitleri, dünya genelinde farklılık gösteriyor. Örneğin, İngiltere'de bu limit 100 sterlin, Avrupa'nın birçok ülkesinde ise 50 avro olarak belirlenmiş durumda. Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerde de benzer uygulamalar mevcut. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde şifresiz işlem limiti için belirli bir standart bulunmamakta; bankalar kendi politikalarına göre bu limiti belirleyebiliyor.

Sonuç ve Etkileri

BDDK'nın aldığı bu karar, Türkiye'deki temassız ödeme sistemlerinin uluslararası standartlara daha da yaklaşmasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, yeni limit sayesinde daha yüksek tutardaki alışverişlerini şifre girmeden gerçekleştirebilecek. Bu durum, hem tüketici memnuniyetini artıracak hem de ticaretin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. 15 Ocak 2024 tarihine kadar, yeni limitin sektör üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

#Bddk
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
#Temassız Kart
#Şifresiz İşlem Limiti
