Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Paris FC karşı karşıya geliyor. 15 Ekim Çarşamba saat 22.00’de oynanacak mücadele Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
14
Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın 2. haftasında Chelsea, Paris FC’yi ağırlıyor. Her iki takım da ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu karşılaşma, gruptaki dengeleri değiştirebilir.

Maç Günü: 15 Ekim 2025, Çarşamba
Saat: 22.00
Yayın Kanalı: Disney+

Hakem:
Polonyalı Michalina Diakow mücadelede düdük çalacak. Yardımcıları Paulina Baranowska ve Aleksandra Mostowska olacak.

Muhtemel 11’ler:

Chelsea:
Hampton; Bjorn, Bright, Buurman; Carpenter, Walsh, Cuthbert, Thompson; Rytting Kaneryd, Macario; Beever-Jones

Paris FC:
Chavas; Liaigre, Hocine, Davis, Bogaert; Korosec, Corboz; Mateo, Le Moguedec, Garbino; Azzaro

Karşılaşma, hem grup liderliği hem de moral açısından büyük önem taşıyor. İngiliz ekibi Chelsea ev avantajını değerlendirmek isterken, Paris FC ise ilk galibiyetinin peşinde olacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Disney+ platformunu takip edebilir.

