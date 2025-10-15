Dolar
A Milli Takım'ın Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Netleşiyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan’ı 4-1 yenerek, grubu ilk iki sırada bitirmek için önemli bir avantaj elde etti. Bu galibiyet, ay-yıldızlı ekibin play-off aşamasına yükselme şansını artırırken, muhtemel rakipleri de belirginleşmeye başladı.

Play-Off İçin Gerekli Puan

A Milli Takım, Bulgaristan ile oynayacağı kritik maçta en az 1 puan alması durumunda play-off oynamaya hak kazanacak. Bu durum, takımın Dünya Kupası hayallerini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Play-off aşamasında, A Milli Takım, iki farklı takımla tek maç üzerinden mücadele edecek ve ilk maçta ev sahibi konumunda olacak.

Muhtemel Rakipler

Şu an itibarıyla Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri arasında İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya ve San Marino yer alıyor. A Milli Takım, yarı finalde rakibini elemesi durumunda bir sonraki turda ise Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya ve Arnavutluk ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Play-Off Tarihleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında yarı final karşılaşmaları 26-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı finalin ardından final turu ise 29-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın bu süreçteki performansı, ülke futbolu için büyük bir önem taşıyor ve taraftarlar, takımın Dünya Kupası'na katılma hayalini desteklemek için sabırsızlıkla bekliyor.

