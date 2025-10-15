Ünlü Müzisyen John Mayer ile TikTok Fenomeni Kat Stickler Arasındaki Aşk İddiası

ABD'li ünlü müzisyen John Mayer'in, sosyal medya platformu TikTok'ta tanınan fenomen Kat Stickler ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. 47 yaşındaki Mayer'in, 30 yaşındaki Stickler ile bir süredir ilişkisi olduğu, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İlişkinin Detayları Ortaya Çıktı

Us Weekly dergisine konuşan kaynaklar, Mayer'in Stickler'e olan ilgisini ve ilişkilerinin gelişimini aktardı. Kaynaklara göre, Mayer, kendisinden 17 yaş küçük olan Stickler'in "peşinden koşmakta" ve onu sık sık arayarak çeşitli buluşmalara davet etmekte. Stickler'in daha önceki bir ilişkisinden yeni ayrıldığı ve bu nedenle yeniden bir ilişkiye başlamak istediği belirtildi. İlişkinin başlangıcında her iki tarafın da birbirine ilgi duyduğu ifade ediliyor.

Müzik Dünyasının Tanınmış İsimleriyle Geçmiş İlişkileri

Mayer, Hollywood'un tanınmış isimlerinden biri olarak biliniyor ve geçmişte Taylor Swift, Jennifer Aniston, Katy Perry, Jessica Simpson, Minka Kelly ve Jennifer Love Hewitt gibi birçok ünlü ile ilişkiler yaşamıştı. Uzun süreli ve dikkat çekici ilişkileri ile tanınan Mayer'in Stickler ile yaşadığı bu yeni aşk, müzik ve sosyal medya dünyasında ilgiyle takip ediliyor.

Her iki tarafın da ilişkileri hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçındığı görülüyor. Ancak, Mayer'in Stickler ile geçirdiği zamanın, ikili arasında nasıl bir bağ oluşturacağı merak konusu. İlişkilerinin ilerleyip ilerlemeyeceği ise zamanla netleşecek.