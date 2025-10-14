Sakaryalı Off-Road Ekibi 2025 Karadeniz Şampiyonu Oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ve son ayağı, 11-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonda, Sakarya'nın Sapanca Off-Road Kulübü, sezon boyunca sergilediği üstün performans ile 2025 Karadeniz Off-Road Şampiyonu unvanını elde etti ve kupayla şehrine döndü.

Sezonun Final Yarışında Zorlu Mücadele

Off-Road tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bu yarış, sezonun zirve noktası olarak değerlendirildi. Sapanca Off-Road Kulübü'nün pilotu Muhammet Ali Yılmazer ve co-pilotu Enes Gür, yarışın ilk turunda mekanik bir arıza ile karşılaşmasına rağmen, sezon boyunca göstermiş oldukları istikrarlı performans sayesinde şampiyonluğu garantiledi. Ünye etabında yaşanan aksaklık, ekip için bir engel teşkil etmedi ve sezon sonunda elde ettikleri başarı ile büyük bir mutluluk yaşandı.

Kulüp Başkanı'ndan Açıklamalar

Sapanca Off-Road Kulübü Başkanı Gökhan Özyazıcı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Ünye etabında yaşadığımız teknik aksaklıklara rağmen sezonu şampiyon olarak tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız Muhammet Ali Yılmazer ve Enes Gür, Karadeniz Kupası'nın tüm ayaklarında üstün performans gösterip şampiyonluk elde ederek bizleri tekrar gururlandırdılar," ifadelerini kullandı. Özyazıcı, ayrıca kulüp üyelerine ve destek veren tüm kişilere teşekkür ederek, "Sapanca Off-Road Kulübü olarak dostluk, dayanışma ve sporun birleştirici gücü ile sahalarda olmaya devam edeceğiz," dedi.

Misafirperverlik ve Dayanışma

Özyazıcı, yarış süresince gösterilen misafirperverlik için Ünye Off-Road Yunus Emre Spor Kulübü (ÜNOFF) Başkanı Alper Argan ve ekibine, aynı zamanda yarışmaya katılan diğer kulüp başkanları ve sporculara teşekkür etti. Bu tür organizasyonların, sporun yaygınlaştırılması ve dostlukların pekiştirilmesi adına büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sakaryalı Off-Road ekibinin bu başarısı, sadece kulüp için değil, tüm şehir için de bir gurur kaynağı oldu. 2025 Karadeniz Off-Road Şampiyonu unvanı, Sakarya'nın spor alanındaki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.