Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Singo'ya Avrupa Kulüplerinden Yoğun İlgi

Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Singo'ya Avrupa Kulüplerinden Yoğun İlgi

Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Singo'ya Avrupa Kulüplerinden Yoğun İlgi
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı elde ettiği 1-0'lık galibiyetle dikkatleri üzerine çekerken, bu maçta gösterdiği performansla Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Genç savunmacının, özellikle Aston Villa gibi Premier Lig ekiplerinin ilgisini çekmesi, transfer döneminin öncesinde Galatasaray için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Singo'nun Kısa Süredeki Yükselişi

Galatasaray, sezon başında 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'yu kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, savunmadaki çok yönlülüğü ve fiziksel gücü ile dikkat çekiyor. Özellikle Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye yaptığı asist, onun yeteneklerini gözler önüne sererken, Liverpool karşısında gösterdiği üstün performansla da kendini bir kez daha kanıtladı.

Sakatlık Süreci ve Devre Arası Teklifleri

Ancak Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Fildişili futbolcunun, Kasım ayında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığına rağmen Singo'ya olan ilgi azalmadı, aksine Avrupa kulüplerinin ilgisi daha da arttı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Aston Villa devre arasında Galatasaray'a resmi bir teklif yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Transfer Stratejisi

Galatasaray yönetimi, daha önce Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euroya satmayı reddederek gösterdiği tutumla, Singo transferinde de benzer bir strateji izlemeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusuna en az 50 milyon euro değer biçiyor. Oyuncunun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli bulunması, Galatasaray'ın bu transferde avantajını artırıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Bayern Münih'e 30 milyon euroya satılan Sacha Boey'in satış rekoru da kırılabilir.

Singo'nun Değeri ve Geleceği

Savunmada hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen Wilfried Singo, Galatasaray'ın Avrupa vitrinindeki en değerli oyuncularından biri konumunda. Performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen genç yıldız, sadece Süper Lig'de değil, uluslararası arenada da "elit savunmacılar" arasında gösteriliyor. Bu durum, onun gelecekteki kariyerinde büyük fırsatların kapısını aralayabilir.

