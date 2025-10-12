Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma

Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma
Okunma Süresi: 2 dk

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar, spor camiasında geniş yankı buldu. Çakar, Galatasaray Kulübü'nün kendisi hakkında açmayı düşündüğü tazminat davasına karşı sert bir karşılık vererek, dikkatleri üzerine çekti. Beyaz Futbol programında yaptığı son açıklamalarda, Çakar, Galatasaray yönetimine meydan okudu ve iddialarını sürdürdü.

Ahmet Çakar'ın İddiaları ve Tepkisi

Ahmet Çakar, geçtiğimiz hafta Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında yaptığı yorumların ardından, Galatasaray’ın kendisine 75 milyon euro tazminat davası açacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Çakar, bu konudaki açıklamalarını yaparken, "Yapmazsanız namertsiniz" ifadesini kullandı. Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili olarak herhangi bir isim vermediğini belirten Çakar, kendisinin üç farklı kaynaktan bilgi aldığını ve bu bilgilerin yasal olarak açıklanma zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Galatasaray Kulübü'nün Tepkisi ve Yasal Süreç

Çakar, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile yaptığı görüşmede, doktorun kendisine Osimhen’in sağlık durumu hakkında olumsuz bir bilgi bulunmadığını aktardığını ifade etti. Ancak Çakar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine dayanarak, Osimhen’in sağlık durumunun ciddiyeti hakkında endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda, Galatasaray yönetiminin tazminat davası açma kararının, spor camiasında nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.

Osimhen'in Sağlık Durumu Üzerine Spekülasyonlar

Ahmet Çakar, Osimhen’in sağlık sorunlarının belki de futbol kariyerinin geri kalanını etkileyebileceğini belirtti. Bu durum, hem Galatasaray camiasında hem de futbolseverler arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Çakar, "Kurallar gereği Sağlık Bakanlığı’nın bu bilgileri bilmesi gerekiyor" diyerek, iddialarının ciddiyetine dikkat çekti. Galatasaraylı yöneticilerin bu bilgilerin doğruluğuna dair duyduğu endişe, konunun daha da derinleşmesine neden oldu.

Sonuç olarak, Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar, Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında spekülasyonları artırırken, Galatasaray Kulübü'ne yönelik tazminat davası tehditleri, spor camiasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Çakar'ın meydan okumaları, Galatasaray yönetiminin alacağı kararlar üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş durumda.

#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Victor Osimhen
#Ahmet Çakar
#Başkan Dursun Özbek
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
#Ekonomi / 12 Ekim 2025
Kocaeli Ulaşımında Zam Beklentisi: Toplantı 16 Ekim'de
Kocaeli Ulaşımında Zam Beklentisi: Toplantı 16 Ekim'de
#Gündem / 12 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Spor
Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Charisis, Sivas'ta En Çok Vergi Veren İkinci İsim Oldu
Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Charisis, Sivas'ta En Çok Vergi Veren İkinci İsim Oldu
Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Wilma Elles, Çocuklarıyla Bir Yangın Anı Yaşadı
Wilma Elles, Çocuklarıyla Bir Yangın Anı Yaşadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Meclis'teki Sloganlara Tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Meclis'teki Sloganlara Tepki
Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Giresunlu Şarkıcı Yüksel Kader, Düğün Sırasında Kalp Krizi Geçirdi
Giresunlu Şarkıcı Yüksel Kader, Düğün Sırasında Kalp Krizi Geçirdi
2026 Green Card Başvuru Takvimi: Başvuru Şartları ve Süreci
2026 Green Card Başvuru Takvimi: Başvuru Şartları ve Süreci
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft