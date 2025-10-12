Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar, spor camiasında geniş yankı buldu. Çakar, Galatasaray Kulübü'nün kendisi hakkında açmayı düşündüğü tazminat davasına karşı sert bir karşılık vererek, dikkatleri üzerine çekti. Beyaz Futbol programında yaptığı son açıklamalarda, Çakar, Galatasaray yönetimine meydan okudu ve iddialarını sürdürdü.

Ahmet Çakar'ın İddiaları ve Tepkisi

Ahmet Çakar, geçtiğimiz hafta Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında yaptığı yorumların ardından, Galatasaray’ın kendisine 75 milyon euro tazminat davası açacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Çakar, bu konudaki açıklamalarını yaparken, "Yapmazsanız namertsiniz" ifadesini kullandı. Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili olarak herhangi bir isim vermediğini belirten Çakar, kendisinin üç farklı kaynaktan bilgi aldığını ve bu bilgilerin yasal olarak açıklanma zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Galatasaray Kulübü'nün Tepkisi ve Yasal Süreç

Çakar, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile yaptığı görüşmede, doktorun kendisine Osimhen’in sağlık durumu hakkında olumsuz bir bilgi bulunmadığını aktardığını ifade etti. Ancak Çakar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine dayanarak, Osimhen’in sağlık durumunun ciddiyeti hakkında endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda, Galatasaray yönetiminin tazminat davası açma kararının, spor camiasında nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.

Osimhen'in Sağlık Durumu Üzerine Spekülasyonlar

Ahmet Çakar, Osimhen’in sağlık sorunlarının belki de futbol kariyerinin geri kalanını etkileyebileceğini belirtti. Bu durum, hem Galatasaray camiasında hem de futbolseverler arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Çakar, "Kurallar gereği Sağlık Bakanlığı’nın bu bilgileri bilmesi gerekiyor" diyerek, iddialarının ciddiyetine dikkat çekti. Galatasaraylı yöneticilerin bu bilgilerin doğruluğuna dair duyduğu endişe, konunun daha da derinleşmesine neden oldu.

Sonuç olarak, Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar, Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında spekülasyonları artırırken, Galatasaray Kulübü'ne yönelik tazminat davası tehditleri, spor camiasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Çakar'ın meydan okumaları, Galatasaray yönetiminin alacağı kararlar üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş durumda.