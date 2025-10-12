Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Takım, grup aşamasındaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir başlangıç yapmıştı. Son olarak Bulgaristan'ı 6-1 gibi etkileyici bir skorla yenmesi, takımın moralini artırdı ve averajını düzeltme açısından da kritik bir adım oldu. Şimdi ise gözler, grup ikinciliği açısından büyük önem taşıyan Gürcistan maçına çevrildi.

Maç Bilgileri

Türkiye-Gürcistan maçı, 14 Mayıs Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Müsabakaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu önemli karşılaşma, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyicilere sunulacak. Takımın bu maçı kazanması durumunda, grup ikinciliğini garantilemiş olacak. Şu anki grup sıralaması ise şöyle: İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanda üçüncü ve Bulgaristan ise 0 puanla son sırada yer alıyor.

Milli Takımın Geçmiş Performansı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İlk maçında Gürcistan karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyet, oyuncuların özgüvenini artırırken, son karşılaşmada elde edilen 6-1'lik galibiyet, takımın potansiyelini göstermesi açısından önemli bir gösterge oldu. Bu başarılar, takımın hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlıyor. Gürcistan maçı, grup aşamasında kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Milli Takımın Gelecek Maçları

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri sürecinde bir sonraki maçını 15 Kasım'da Bulgaristan ile yapacak. Bu maç saat 20:00'de başlayacak. Ardından, 18 Kasım'da İspanya ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak. Takımın bu süreçte alacağı sonuçlar, Dünya Kupası'na katılma şansını doğrudan etkileyecek.