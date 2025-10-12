AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Meclis'teki Sloganlara Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılan Abdullah Öcalan sloganlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zorlu, bu tür söylemleri "kesinlikle doğru bulmadıklarını" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Meclis'in milletin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir platform olduğunu vurgulayan Zorlu, herkesin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Provokasyon Uyarısı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Kocaeli'de gerçekleştirilen bir dizi programda açıklamalarda bulunan Zorlu, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Biz terörsüz Türkiye hedefini birliktelik ve dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye gayret ediyoruz," diyen Zorlu, bu hedefe ulaşmak için herkesin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. "Bir provokasyona asla izin verilmemelidir," şeklinde konuşan Zorlu, AK Parti grubu olarak milletin vicdanını zedeleyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Zorlu, Türkiye'nin 86 milyon vatandaşının birlikteliğini ve huzurunu esas alarak çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Gazze'deki Ateşkes Üzerine Değerlendirme

Kürşad Zorlu, Gazze'de sağlanan ateşkesi de değerlendirdi. Türkiye'nin bölgede sergilediği duruşa dikkat çeken Zorlu, "Gazze'de sağlanan ateşkes, umarız kalıcı bir anlaşmaya dönüşür. Bugün gelinen aşamada kanın ve gözyaşının durduğunu, duracağını ümit ediyoruz," dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişten gelen tarihsel birikimle bu kararlı duruşunun çok daha farklı sonuçlar doğuracağına inandığını sözlerine ekledi.