Wilma Elles, Çocuklarıyla Bir Yangın Anı Yaşadı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, kısa bir süre önce dördüncü kez anne olmanın sevincini yaşarken, tatil için gittiği Fransa'nın Monte Carlo kentinde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kaldığı otelde çıkan yangın, oyuncunun ve çocuklarının korkulu anlar geçirmesine sebep oldu. Elles, yaşadığı bu talihsiz durumu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yangın Alarmı ve Panik Anları

Wilma Elles, gece saatlerinde otelde yangın alarmının çaldığını belirtti. Sosyal medya paylaşımında, "Koridorda hafif bir duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz, beş itfaiye aracı geldi," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, takipçileri arasında büyük bir endişe yarattı ve olayın aciliyetini gözler önüne serdi.

Aile Hayatı ve Son Gelişmeler

Wilma Elles, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile başlayan ilişkisi, 2015 yılında ikizleri Milat ve Melodi'nin doğumuyla taçlandı. 2019 yılında çiftin yolları ayrılırken, Elles, 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenerek yeni bir sayfa açtı. 2023 yılında, kızları Tiara Manolya’yı dünyaya getiren Elles, son dönemde mutluluğunu sosyal medya aracılığıyla sık sık paylaşıyordu.

Bu olay, Elles'in tatilinin dramatik bir şekilde kesintiye uğramasına neden olurken, yaşanan tehlike anı, ünlü ismin ve çocuklarının güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak olay sonrası otel yönetimi tarafından gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

