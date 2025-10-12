Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısının sonuç bildirisi, Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair önemli noktaları gündeme getirdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, bakanlar ve 11 ülkeden 33 uluslararası yatırımcı ile birlikte yapıldı. Toplantının amacı, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) potansiyelini artıracak stratejilerin geliştirilmesiydi.

Uluslararası Yatırımların Önemi

Bildiride, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünde uluslararası doğrudan yatırımların kritik bir rol oynadığı vurgulandı. 1973 ile 2002 yılları arasında sadece 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye, 2003 yılından itibaren bu rakamı 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 282 milyar dolara yükseltmeyi başardı. 2024 yılı itibarıyla gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırımların, yıllıklandırılmış olarak 13,8 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Bu durum, Türkiye'nin daha katma değerli yatırımları çekme yönündeki başarısını gösteriyor.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Bildiride, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 2004 yılından bu yana düzenlenen YDK toplantıları, küresel iş dünyası ile Türkiye'nin üst düzey politika yapıcılarını bir araya getiren önemli bir platform haline geldi. Bu toplantılar, yatırımcılara Türkiye'deki yeni yatırım planlarını paylaşma fırsatı sundu ve verimli bir diyalog ortamı oluşturdu.

Rekabetçiliği Artıran Alanlar

Toplantıda, Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak konular arasında yeşil enerji kapasitesinin geliştirilmesi, lojistik altyapının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi ve dijital altyapının iyileştirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin, Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendireceği ifade edildi. Ayrıca, ikiz dönüşüm alanında insan kapasitesinin artırılması gerektiği de vurgulandı.

Gelecek Planları ve İş Birlikleri

Bildiride, Türkiye Yüzyılı vizyonunun 'yatırımın yüzyılı' haline getirilmesi hedefi doğrultusunda, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretim altyapısına ulaşmanın amaçlandığı ifade edildi. Dünya ekonomisindeki dönüşümlerin yakından takip edilerek, Türkiye’nin küresel ticaret ve yatırım pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak politikaların uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, Yatırım Danışma Komitesi toplantısı sırasında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile seyahat ve ulaşım teknolojileri şirketi Amadeus arasında bir mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. Bu iş birliği, Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantının ardından, 2026 yılında yeni bir YDK toplantısının gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu toplantı, uluslararası şirketlerin temsilcileriyle birlikte yapılacak ve Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirme çabalarına ışık tutacak reformların hayata geçirilmesine zemin hazırlayacaktır.