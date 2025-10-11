Dolar
100 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Çekersen Ne Kadar Geri Ödersin?

100 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Çekersen Ne Kadar Geri Ödersin?

100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici 12 ay sonunda ne kadar geri ödeme yapar? Bankalara göre güncel faiz oranları ve toplam ödeme tablosu haberimizde.

Yayınlanma
14
100 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Çekersen Ne Kadar Geri Ödersin?
Okunma Süresi: 1 dk

2025 sonbaharında bankaların 12 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi için uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları dikkat çekiyor. Nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde tüketiciler farklı bankaların sunduğu koşulları karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini araştırıyor.

İşte güncel verilere göre bankalara göre 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çektiğinizde geri ödeyeceğiniz toplam tutar:

Bankalara Göre 12 Ay Vadeli 100 Bin TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

BankaFaiz/Kâr Payı OranıAylık Taksit (₺)Toplam Ödeme (₺)
Alternatif Bank%3,2910.827,17130.426,04
ON Dijital Bankacılık%3,3910.908,35131.475,20
Albaraka Türk%3,50 (kâr payı)10.998,01132.551,12
QNB Finansbank%3,5911.071,64133.434,68
DenizBank%3,6111.088,03133.631,36
ING%3,69 (3 ay ertelemeli)11.153,74134.344,88
Yapı Kredi%3,69 (3 ay ertelemeli)11.153,74134.419,88
N Kolay%3,7911.236,14135.408,68
Vakıf Katılım%3,89 (kâr payı)11.318,84136.326,08
Enpara.com%3,9411.360,31136.323,72
Ziraat Katılım%3,99 (kâr payı)11.401,85137.322,20
Türkiye Finans%4,04 (3 ay ertelemeli)11.443,46137.321,52
Akbank%4,4411.779,06141.923,72
İş Bankası%4,4911.821,35142.431,20
Fibabanka%4,5011.829,81142.532,72
Garanti BBVA%7,4914.487,78174.428,36

En Uygun Kredi Hangi Bankada?

En düşük toplam ödeme: Alternatif Bank – 130.426,04 TL

En yüksek toplam ödeme: Garanti BBVA – 174.428,36 TL
(Borç kapatma kredisi de dahil)

Aradaki fark: 44.002 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da faiz oranlarının kredi maliyetinde ne denli etkili olduğunu açıkça gösteriyor.

