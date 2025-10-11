Dolar
33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim

33. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis Akademisi'nin yeni dönem polis alım takvimi, beklenen tarih aralığı ve başvuru şartları haberimizde.

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim
Okunma Süresi: 2 dk

Polis olmak isteyen binlerce aday, 32. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözünü 33. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımlarına çevirdi. Polis Akademisi Başkanlığı’nın yeni dönem duyurusunu bekleyen adaylar, başvuru sürecine dair detayları araştırmaya başladı.

33. Dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman Yapılacak?

Polis Akademisi, henüz 33. dönem POMEM alımı için resmi bir başvuru takvimi açıklamadı. Ancak önceki alımlar incelendiğinde;

Beklenen Başvuru Dönemi:
Kasım – Aralık 2025 (Örneğin, 32. dönem başvuruları 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.)

Resmi Duyuru Nereden Yapılacak?
Başvuru tarihleri ve kılavuz, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmî web sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek.

POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra izlenecek genel adımlar şöyle:

e-Devlet girişi ile Polis Akademisi Başvuru Sistemi'ne erişilir.

Başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulur.

“Aday Başvurusunu Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Başvurunun ardından adaylar sırasıyla:

Ön değerlendirme

Fiziki yeterlilik sınavı

Mülakat

Sağlık kontrolü
aşamalarına katılır.

33. Dönem POMEM Genel Başvuru Şartları (Beklenen)

Henüz kılavuz yayımlanmasa da geçmiş dönemler dikkate alındığında aşağıdaki şartların geçerli olması bekleniyor:

ŞartDetay
VatandaşlıkT.C. vatandaşı olmak
Eğitim DurumuLisans veya önlisans mezunu olmak
Yaş Şartı1 Ocak 2025 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak
KPSS Puanı (Lisans)P3 puan türünden en az 60 puan
KPSS Puanı (Önlisans)P93 puan türünden en az 65 puan
Boy ŞartıErkek: 167 cm ve üzeri, Kadın: 162 cm ve üzeri
BKİ (Vücut Kitle İndeksi)18 – 27 aralığında olmak
Sağlık ŞartıPolis Sağlık Yönetmeliği'ne uygun olmak
Adli ve Güvenlik DurumuSilah taşımaya engeli olmamak, kasten işlenen suçtan hüküm giymemek,
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak 

Sonuç: Başvuru İçin Ne Yapmalı?

Polis Akademisi’nin resmî sitesini (www.pa.edu.tr) düzenli olarak kontrol edin.

Şartlara uygunsanız, gerekli belgeleri ve KPSS puanınızı hazır tutun.

Başvuru ekranı açıldığında e-Devlet üzerinden hızlıca işlem yapabilmek için şifrenizi güncel tutun.

