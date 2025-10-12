Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Kocaeli Ulaşımında Zam Beklentisi: Toplantı 16 Ekim'de

Kocaeli’de ulaşım ücretlerine yapılacak zammın görüşüleceği Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı, 16 Ekim 2023 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kentteki ulaşım sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir gündem maddesi olan zam, Kocaeli halkının yanı sıra şehrin ulaşım esnafı tarafından da yakından takip ediliyor.

Zam Görüşmeleri ve Diğer Agenda Maddeleri

Toplantıda, ulaşım zammının yanı sıra çekici-kurtarıcı ücret tarifesi ve ticari taksi ücret tarifesi gibi konular da ele alınacak. Bu görüşmelerin sonuçları, Kocaeli’deki ulaşım dinamiklerini doğrudan etkileyecek. Ulaşım zammı ile ilgili detaylar, toplantının ardından açıklığa kavuşacak.

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası'ndan Açıklama

Nokta TV’de yayınlanan Şehrin İçinden programında konuşan Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, ulaşım zammı ile ilgili beklentilerini dile getirdi. Kurt, İstanbul ile benzer bir tarifeye sahip olduklarını belirterek, “Biz İstanbul ile aynı tarifedeydik. Şehir içi biletimiz 27 TL’ydi. Onlar yüzde 30 zam yaptı ve bilet tarifeleri 35 TL oldu. Bizim beklentimiz en az İstanbul kadar olması yönünde. Tabi burada nihai kararı Büyükşehir Meclisi verecek” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de ulaşım zammı, şehirdeki toplu taşıma hizmetlerinin kalitesi ve maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Ulaşım esnafının talepleri ve şehirdeki ekonomik koşullar, bu kararın şekillenmesinde etkili olacak. Toplantının ardından yapılacak açıklamalar, Kocaeli halkının ulaşım maliyetleri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

#Mustafa Kurt
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
