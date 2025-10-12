Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2026 Green Card Başvuru Takvimi: Başvuru Şartları ve Süreci

2026 Green Card Başvuru Takvimi: Başvuru Şartları ve Süreci

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2026 Green Card Başvuru Takvimi: Başvuru Şartları ve Süreci
Okunma Süresi: 2 dk

Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Adaylar, Green Card başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek amacıyla ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek resmi açıklamaları bekliyor. 2026 yılı için Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı, nasıl yapılacağı ve hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği merak ediliyor. İşte bu konudaki detaylar.

Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 Green Card başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sene, yani 2025 yılında başvurular 2 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım’da sona ermişti. Ancak, bu yıl için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ABD hükümetinin konuya ilişkin yapacağı açıklama ile birlikte, başvuru tarihleri netleşecektir. İlgilenen adaylar, gelişmeleri takip ederek gerekli bilgilere ulaşabilir.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery programı aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için adayların, DV Lottery’in resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov'ya girmeleri yeterlidir. Başvuru formunun dikkatli bir şekilde doldurulması, sürecin en önemli aşamalarından biridir. Adayların, formu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurması gerekmektedir.

Green Card Başvuru Şartları

Green Card için başvuru yapmak isteyen bireylerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında, en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma, son beş yıl içinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az iki yıl çalışma, yalnızca bir kez başvuru yapabilme hakkına sahip olma, ABD hükümeti tarafından belirlenen ülkelerden birinde ikamet etme ve 18 yaşını doldurmuş olma gibi kriterler bulunmaktadır. 18 yaşından küçük adaylar ise ebeveynlerinin gözetiminde başvuru yapabilmektedir. Başvuru sonrasında, adayların kendilerine verilen numarayı saklamaları önem taşımaktadır.

Green Card başvuruları, ABD'de yeni bir yaşam kurma umuduyla hareket eden pek çok kişi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle, başvuru tarihleri ve süreci hakkında güncel bilgiler edinmek, adayların şanslarını artırmak adına kritik bir öneme sahiptir.

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim
33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim
#Genel / 11 Ekim 2025
100 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Çekersen Ne Kadar Geri Ödersin?
100 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Çekersen Ne Kadar Geri Ödersin?
#Ekonomi / 11 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Rojin Kabaiş Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!
Rojin Kabaiş Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!
Gündem
Siyaset, Ticaret ve Tartışmaların Odağındaki İsim Aliye Uzun Kimdir?
Siyaset, Ticaret ve Tartışmaların Odağındaki İsim Aliye Uzun Kimdir?
Güller ve Günahlar Dizisinde Kader Kimdir, Gerçek Adı Ne?
Güller ve Günahlar Dizisinde Kader Kimdir, Gerçek Adı Ne?
Formula 1 Amerika GP Heyecanı Başlıyor: İşte Yarış Takvimi ve Detaylar
Formula 1 Amerika GP Heyecanı Başlıyor: İşte Yarış Takvimi ve Detaylar
Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı
Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı
Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı
Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı
Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın İkinci Çağrısı Tamamlandı
Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın İkinci Çağrısı Tamamlandı
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft