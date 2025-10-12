2026 Green Card Başvuru Takvimi: Başvuru Şartları ve Süreci

Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Adaylar, Green Card başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek amacıyla ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek resmi açıklamaları bekliyor. 2026 yılı için Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı, nasıl yapılacağı ve hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği merak ediliyor. İşte bu konudaki detaylar.

Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 Green Card başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sene, yani 2025 yılında başvurular 2 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım’da sona ermişti. Ancak, bu yıl için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ABD hükümetinin konuya ilişkin yapacağı açıklama ile birlikte, başvuru tarihleri netleşecektir. İlgilenen adaylar, gelişmeleri takip ederek gerekli bilgilere ulaşabilir.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery programı aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için adayların, DV Lottery’in resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov'ya girmeleri yeterlidir. Başvuru formunun dikkatli bir şekilde doldurulması, sürecin en önemli aşamalarından biridir. Adayların, formu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurması gerekmektedir.

Green Card Başvuru Şartları

Green Card için başvuru yapmak isteyen bireylerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında, en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma, son beş yıl içinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az iki yıl çalışma, yalnızca bir kez başvuru yapabilme hakkına sahip olma, ABD hükümeti tarafından belirlenen ülkelerden birinde ikamet etme ve 18 yaşını doldurmuş olma gibi kriterler bulunmaktadır. 18 yaşından küçük adaylar ise ebeveynlerinin gözetiminde başvuru yapabilmektedir. Başvuru sonrasında, adayların kendilerine verilen numarayı saklamaları önem taşımaktadır.

Green Card başvuruları, ABD'de yeni bir yaşam kurma umuduyla hareket eden pek çok kişi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle, başvuru tarihleri ve süreci hakkında güncel bilgiler edinmek, adayların şanslarını artırmak adına kritik bir öneme sahiptir.