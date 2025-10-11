Dolar
41,7830 %0,40
Euro
48,5895 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı

Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Okunma Süresi: 2 dk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken beklenmedik bir krizle karşılaştı. Yolculuk sırasında mola veren Adanaspor kafilesi, yemek yedikleri restoranda 3 bin 500 liralık hesabın ödenmemesi nedeniyle terk edemedi. Bu durum, kulübün yaşadığı maddi sıkıntıların bir yansıması olarak dikkat çekti.

Yolculuk Öncesi Sorunlar

Adanaspor'un deplasman yolculuğu, kulüp içinde yaşanan ulaşım sorunları ile başladı. Başkan Ergin Göleli, takımın otobüs ihtiyacını son anda karşılayarak, futbolcuları Fethiyespor karşılaşmasına göndermeyi başardı. Ancak, takımın mola verdiği restoranda yenen yemeklerin ücreti ödenmeyince, futbolcular ve teknik ekip restoranda mahsur kaldı.

Teknik Direktör Yüksel Yeşilova'nın Müdahalesi

Restoran çalışanları, hesap ödenmediği için otobüsün hareket etmesine izin vermedi. Başkan Göleli’ye ulaşım sağlanamayınca, teknik direktör Yüksel Yeşilova devreye girdi. Yeşilova, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek hesabı IBAN üzerinden ödeyerek sorunu çözdü. Bu müdahale sayesinde Adanaspor kafilesi, Fethiyespor’a gitmek üzere yola devam edebildi.

Bu olay, Adanaspor'un yaşadığı mali zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Kulüp, son zamanlarda çeşitli finansal sıkıntılarla mücadele ediyor ve bu tür problemler, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Adanaspor'un, yaşadığı krizin ardından Fethiyespor karşılaşmasını nasıl geçireceği merakla bekleniyor.

Borsada Yatırımcıların Serveti 3 Trilyonu Aştı
Borsada Yatırımcıların Serveti 3 Trilyonu Aştı
#Ekonomi / 11 Ekim 2025
Mersin'de 7. Uluslararası Festival Başladı: Gelirler Deprem Bölgesi Çocuklarına Gidecek
Mersin'de 7. Uluslararası Festival Başladı: Gelirler Deprem Bölgesi Çocuklarına Gidecek
#Gündem / 11 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Charisis, Sivas'ta En Çok Vergi Veren İkinci İsim Oldu
Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Charisis, Sivas'ta En Çok Vergi Veren İkinci İsim Oldu
Spor
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 11 Ekim 2025
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 11 Ekim 2025
Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu
Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu
Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti
Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi: Mustafa Efe Topaloğlu Yeni Başkan
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi: Mustafa Efe Topaloğlu Yeni Başkan
Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti
Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti
Mavi Vatan’da Güç Gösterisi: TB3 ve AKINCI Hedefleri Vurdu
Mavi Vatan’da Güç Gösterisi: TB3 ve AKINCI Hedefleri Vurdu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft