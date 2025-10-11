Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken beklenmedik bir krizle karşılaştı. Yolculuk sırasında mola veren Adanaspor kafilesi, yemek yedikleri restoranda 3 bin 500 liralık hesabın ödenmemesi nedeniyle terk edemedi. Bu durum, kulübün yaşadığı maddi sıkıntıların bir yansıması olarak dikkat çekti.

Yolculuk Öncesi Sorunlar

Adanaspor'un deplasman yolculuğu, kulüp içinde yaşanan ulaşım sorunları ile başladı. Başkan Ergin Göleli, takımın otobüs ihtiyacını son anda karşılayarak, futbolcuları Fethiyespor karşılaşmasına göndermeyi başardı. Ancak, takımın mola verdiği restoranda yenen yemeklerin ücreti ödenmeyince, futbolcular ve teknik ekip restoranda mahsur kaldı.

Teknik Direktör Yüksel Yeşilova'nın Müdahalesi

Restoran çalışanları, hesap ödenmediği için otobüsün hareket etmesine izin vermedi. Başkan Göleli’ye ulaşım sağlanamayınca, teknik direktör Yüksel Yeşilova devreye girdi. Yeşilova, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek hesabı IBAN üzerinden ödeyerek sorunu çözdü. Bu müdahale sayesinde Adanaspor kafilesi, Fethiyespor’a gitmek üzere yola devam edebildi.

Bu olay, Adanaspor'un yaşadığı mali zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Kulüp, son zamanlarda çeşitli finansal sıkıntılarla mücadele ediyor ve bu tür problemler, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Adanaspor'un, yaşadığı krizin ardından Fethiyespor karşılaşmasını nasıl geçireceği merakla bekleniyor.