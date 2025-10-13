Dolar
41,8113 %0,23
Euro
48,3632 %0,43
Gram Altın
5.484,00 % 1,47
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Minibüste Durak Kavgası: Yolcu ile Şoför Arasında Tartışma

Minibüste Durak Kavgası: Yolcu ile Şoför Arasında Tartışma

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Minibüste Durak Kavgası: Yolcu ile Şoför Arasında Tartışma
Okunma Süresi: 2 dk

Mardin'de bir yolcu minibüsünde, durak harici inmek isteyen bir yolcu ile minibüs şoförü arasında yaşanan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olay, otogar güzergahında seyahat eden bir minibüste meydana geldi ve anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Tartışmanın Sebebi: Durak Harici İniş Talebi

Dün öğleden sonra, minibüste seyahat eden bir yolcu, şoförden durak harici bir noktada inmesini istedi. Ancak şoför, bu talebe olumsuz yanıt vererek, "Durak harici indiremiyorum" dedi. İki taraf arasında başlayan bu tartışma, yolcunun "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" şeklindeki ifadesine şoförün "Kim olursan ol, durak harici yasak" yanıtı ile daha da alevlendi.

Kavga Anı ve Müdahale

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför aracı yol kenarında durdurdu ve her iki taraf minibüsten indi. Yolcu, şoföre doğru yumruk sallarken, bu duruma tanıklık eden başka bir yolcu olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında minibüste bulunan bazı yolcular, yaşananların gerginliği nedeniyle araçtan inmek zorunda kaldı. Olay anı, minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Minibüs şoförlerinin durak harici yolcu indirme konusundaki yasakları, hem yolcu güvenliği hem de trafik düzeni açısından büyük önem taşıyor. Bu tür olaylar, toplu taşıma sistemlerinde sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Yolcuların, şoförlerin yol güvenliğini sağlama yükümlülüğünü dikkate almadan kendi taleplerini önceliklendirmesi, bu tür tartışmalara zemin hazırlayabiliyor.

Olayın ardından, yetkililerin toplu taşıma güvenliği ve yolcu hakları konusundaki düzenlemeleri gözden geçireceği düşünülüyor. Mardin'deki bu kargaşa, minibüs şoförleri ve yolcular arasında iletişim ve anlayışın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

#Gündem Haberleri
#Mardin
#Minibüs
Bugünkü Anlık Altın Fiyatları: 12 Ekim 2025
Bugünkü Anlık Altın Fiyatları: 12 Ekim 2025
#Gündem / 13 Ekim 2025
Damla Ersubaşı Umre Ziyaretinde Tesettüre Girdi
Damla Ersubaşı Umre Ziyaretinde Tesettüre Girdi
#Magazin / 13 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Trabzon'da Dededen Kalma Araziyi 5 Kat Artırdı: Kilosu 500 TL'den Satılıyor
Trabzon'da Dededen Kalma Araziyi 5 Kat Artırdı: Kilosu 500 TL'den Satılıyor
Gündem
2025-2026 KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı mı?
2025-2026 KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı mı?
Robb Report Türkiye, Aslı Şeref Bosut ile pazarlama stratejilerini yeniliyor ve lüks yaşamı yeniden şekillendiriyor.
Robb Report Türkiye, Aslı Şeref Bosut ile pazarlama stratejilerini yeniliyor ve lüks yaşamı yeniden şekillendiriyor.
Son Depremler: 13 Ekim Deprem Mi Oldu, Ne Zaman ve Kaç Büyüklüğündeydi?
Son Depremler: 13 Ekim Deprem Mi Oldu, Ne Zaman ve Kaç Büyüklüğündeydi?
KYK BURS BAŞVURU TARİHİ BEKLENİYOR | 2025 KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?
KYK BURS BAŞVURU TARİHİ BEKLENİYOR | 2025 KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?
Ne Futbolcu Ne İş Adamı! Adana’nın En Çok Vergi Ödeyeni Montella Çıktı
Ne Futbolcu Ne İş Adamı! Adana’nın En Çok Vergi Ödeyeni Montella Çıktı
Dizide Güçlü, Gerçekte Dolu Dolu Bir Kariyer! Asya’ya Hayat Veren Hilal Altınbilek Kimdir?
Dizide Güçlü, Gerçekte Dolu Dolu Bir Kariyer! Asya’ya Hayat Veren Hilal Altınbilek Kimdir?
Faiz İndirimi Sürecek mi, Duracak mı? TCMB Ekim Takvimi Belli Oldu
Faiz İndirimi Sürecek mi, Duracak mı? TCMB Ekim Takvimi Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft