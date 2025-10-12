Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı

Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Okunma Süresi: 2 dk

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, bordo-mavili takımın bu sezon başarılı bir performans sergileyebilmesi için taraftarların desteklerinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Mandıralı, özellikle tribünlerin dolması gerektiğini belirterek, takımın yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Taraftar Desteğinin Önemi

Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, kulüp performansını değerlendirirken, taraftar desteğinin önemine de değindi. Mandıralı, "Eğer şampiyonluk isteniyorsa, tribünlerin dolması gerekiyor. Takım sahipsiz bırakılmamalı" ifadelerini kullandı. Bu sezon yapılan yeni transferlerin takıma enerji kattığını belirten Mandıralı, Trabzonspor'un lige iyi bir başlangıç yaptığını ifade etti. "Fatih Tekke ve ekibi, ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Güçlü ve genç oyuncular alındı; ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklar" dedi.

Onuachu'nun Rolü

Mandıralı, takımın önemli bir oyuncusu olan Onuachu'ya özel bir vurgu yaparak, "Bu takım çok şey başarabilir. Onuachu gibi bir silahımız var. Onuachu'ya odaklanmalıyız; o, bizi taçlandırabilir ve başarıya ulaştırabilir" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, taraftarların Onuachu'ya olan güveninin ve beklentisinin artmasına neden oldu.

Avni Aker ve Duygusal Anılar

Eski Avni Aker Stadı hakkında duygularını paylaşan Mandıralı, "Avni Aker benim için kutsal bir yerdi. Orada birçok hikaye yazıldı. Yeni stada ise henüz ısınamadım" dedi. Mandıralı, Avni Aker'in yıkıldığını gördüğünde yaşadığı duygusal anıları da aktardı. Bu tür duygusal bağların, futbolcular ve taraftarlar arasındaki bağı güçlendirdiği bir gerçektir.

Birlikte Olmanın Önemi

Hami Mandıralı, 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvasında eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. "Bu tür organizasyonlar, bizi bir araya getiriyor. Eski abilerimiz ve kardeşlerimizle olmak güzel" şeklinde düşüncelerini ifade etti. Bu tür etkinlikler, hem futbol camiasını bir araya getiriyor hem de eski anıları tazeleme fırsatı sunuyor.

#Futbol
#Spor
#Trabzon
#Trabzonspor
#Hami Mandıralı
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
#Ekonomi / 12 Ekim 2025
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
#Gündem / 12 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma
Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma
Spor
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak
Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
Kocaeli Ulaşımında Zam Beklentisi: Toplantı 16 Ekim'de
Kocaeli Ulaşımında Zam Beklentisi: Toplantı 16 Ekim'de
Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Diane Keaton Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft