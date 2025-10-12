Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atarak, Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya'da yeni yapay zeka fabrikaları kuracağını duyurdu. Bu gelişme, Avrupa'nın süper bilgi işlem kapasitesini artırmayı ve yapay zekanın çeşitli sektörlerde daha etkin kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Euro HPC'nin Hedefleri

Lüksemburg merkezli Euro HPC, Avrupa genelinde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla yeni fabrikaların konuşlandırılacağını açıkladı. Yapay zeka fabrikalarının, daha önce belirlenen 13 tesis ile birlikte Avrupa'da yenilikçi bir yapay zeka merkezleri ağı oluşturması bekleniyor. Bu ağ, Avrupa'daki inovasyonu destekleyecek ve yapay zeka altyapısını güçlendirecektir.

Yapay Zeka Fabrikalarının İşlevleri

Yeni kurulacak fabrikalar, ulusal düzeyde tek noktadan hizmet sunma kapasitesine sahip olacak. Bu yapay zeka merkezleri, Avrupalı girişimcilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ve araştırmacılara kapsamlı destek ve kaynak sağlayarak, yapay zeka projelerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunacaktır. Euro HPC, bu çerçevede yapay zeka için optimize edilmiş yeni sistemlerin de kurulacağını belirtmiştir.

Finansman ve Yatırımlar

Yeni yapay zeka fabrikalarının kurulumu, Avrupa Birliği ve üye ülkelerden sağlanacak 500 milyon eurodan fazla yatırım ile desteklenecek. Bu finansal destek, Avrupa'nın yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artıracak ve yapay zekanın çeşitli sektörlerdeki uygulamalarının hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapay zeka fabrikalarının faaliyete geçmesiyle birlikte, Avrupa'nın dijital dönüşüm sürecinde önemli bir aşama kaydedilmesi hedeflenmektedir.

Avrupa'nın yapay zeka alanındaki bu yeni atılımları, kıtanın teknolojik rekabet gücünü artırmayı ve inovasyon süreçlerini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Euro HPC'nin bu girişimi, aynı zamanda Avrupa'nın dijital altyapısının güçlendirilmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir.