2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor

2026 yılı hac kura çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara gitme umuduyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak kura tarihini bekliyor. Hac organizasyonu için ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, hac kuralarının ne zaman çekileceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Her yıl büyük bir talep gören hac kurası için sınırlı sayıda aday seçilebiliyor. Suudi Arabistan hükümeti, her ülke için belirli bir kota belirlediğinden, tüm başvurular kabul edilmiyor.

Hac Kura Tarihleri ve Geçmiş Yıllara Bakış

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği hac kuraları için tarih araştırmaları devam ediyor. 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Eylül 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden tamamlandı. Bu tarihten sonra, işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, kutsal topraklara gitme hayalini gerçekleştirecekleri tarihe odaklanmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı, henüz 2026 hac kura tarihini açıklamış değil. Ancak geçmiş yıllara göz attığımızda, kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı gözlemleniyor. Örneğin, 2025 yılı için kura 31 Ekim’de gerçekleştirilmişti. Bu çerçevede, 2026 yılı hac kuralarının da benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

Kura Süreci ve Başvuru İşlemleri

Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla gerçekleştirildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmediğinden, kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar, kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şanslarını denemek durumunda kalıyor. Bu sürecin işleyebilmesi için e-Devlet portalı üzerinden gerekli adımların atılması gerekiyor.

Hac başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen adayların, https://turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Hac İşlemleri" yazmaları yeterli. Ardından üst menüden "3 Organizasyon Tercihi" butonuna tıklayarak, hacca gitmek istedikleri organizasyon tercihini seçmeleri ve gerekli onayları vererek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

2026 yılı hac kuralarının tarihi, hacı adayları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı açıklama ile bu belirsizlik sona erecek ve hacı adayları, kutsal yolculukları için planlarını netleştirebilecekler.