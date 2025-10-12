Dolar
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu

Son günlerde siyasi arenada yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki kamuoyunun nabzını tutan anket firmalarının çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. HBS Araştırma tarafından gerçekleştirilen son anket, kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ekim ayında 3 bin 200 seçmenle yapılan anketin sonuçları, seçim sürecine dair önemli ipuçları sunuyor.

Erken Seçim Talepleri Artıyor

İktidarın 'Yeni Anayasa' ve 'Terörsüz Türkiye' hedefleri doğrultusunda attığı adımlara rağmen, vatandaşların beklentileri farklı bir yönde şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık 'kapıları kapatması' olarak yorumlanan tutumu, halk arasında 'adil yargılama' ve 'geçim sıkıntısı' gibi konularla birleşince, erken seçim talepleri giderek güçleniyor. Bu durum, siyasi gündemin önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Anket Sonuçları Ne Gösteriyor?

HBS Araştırma'nın anketine katılan seçmenlerin büyük bir bölümü, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercihlerini belirledi. Verilere göre, katılımcıların yüzde 42.7’si mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklerken, yüzde 57.3’ü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etti. Bu oranlar, muhalefetin iktidar karşısındaki güçlenmesini ve halkın değişim arzusunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Mansur Yavaş'tan Açıklama

Anket sonuçları gündemi sarsarken, Mansur Yavaş'ın da dikkat çeken bir açıklaması oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi hakkında yürüttüğü konser soruşturmasıyla ilgili olarak Yavaş, "Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Yavaş’ın kamuoyundaki duruşunu pekiştirirken, aynı zamanda siyasi tartışmalara da yeni bir boyut kazandırdı.

Sonuç olarak, HBS Araştırma’nın anket sonuçları, Türkiye'deki siyasi dinamiklerin ne denli değiştiğini ve halkın geleceğe dair beklentilerini gözler önüne seriyor. Siyasi partilerin ve liderlerin, bu verileri dikkate alarak stratejilerini belirlemesi gereken bir dönem içindeyiz.

