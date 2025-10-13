Trabzon'da Dededen Kalma Araziyi 5 Kat Artırdı: Kilosu 500 TL'den Satılıyor

İstanbul'da yaşayan Mehmet Uzunboy, hasta dayısına destek olmak amacıyla dört yıl önce memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine geri döndü. Dedesinden kalma 1 dönümlük arazisini organik tarım için değerlendirmeye karar veren Uzunboy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projelerini inceleyerek bu alanda adım atmaya yöneldi. Şu anda hasat döneminde olan Uzunboy, bahçesinden elde edeceği ürünlerin miktarını artırmayı hedefliyor.

Organik Tarım ile Ekonomik Kazanç

Mehmet Uzunboy, arazisinin atıl kalmasını istemediğini ve bu konuda araştırmalar yaptığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteği ile 1 dönümlük arazisini örnek bir bahçeye dönüştüren Uzunboy, burada maviyemiş (blueberry) üretmeye başladı. 37 yaşındaki girişimci, "Fidanlarım 4 yaşına geldi. Kilosunu perakende 500 liraya, toptan olarak ise 300 liradan satıyorum. Şu anda memnunum," dedi. Uzunboy, fidanların büyümesi ile verimin de arttığını vurguladı.

Yüksek Verim Beklentisi

Şu anda bahçesinde 500-600 kilogram ürün beklediğini ifade eden Uzunboy, fidanların 7 yaşına kadar büyüyerek tam verime ulaşacağını söyledi. "Tam verime geçtiği zaman 1-1,5 ton arasında ürün alınabiliyor," diyerek gelecekteki beklentilerini paylaştı. Ayrıca, bahçesini daha da genişletmeyi ve geliştirmeyi planladığını dile getiren Uzunboy, soğuk hava deposu ile müşterilerine daha iyi hizmet vermek istediğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Desteği

Mehmet Uzunboy'un bahçesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Erkan Akkan, Uzunboy'un bahçesinin 2021 yılında kurulan örnek bahçelerden biri olduğunu aktardı. Akkan, "Proje 1 dönümde hayata geçirildi ve ikinci yıldan itibaren meyve almaya başladık. 2024 yılındaki hasat ile bu seneki hasat arasında yaklaşık 5 kat verim artışımız var," dedi. Ayrıca, bu tür projelerin her yıl genişletildiğini ve geçen yıl fidan dağıtımı yapıldığını hatırlattı.

Erkan Akkan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi aracılığıyla bu yıl toplamda 32 dekarlık alanın 18 ilçeye eşit miktarda dağıtımının yapılacağını duyurdu. Önümüzdeki haftalarda bahçe kurulumlarının devam edeceği bilgisini veren Akkan, "Yaklaşık 190 dekarlık alana ulaşmış olacağız. Her sene bu alan yavaş yavaş genişletiliyor," şeklinde konuştu. Böylece, organik tarım projeleri ile hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor.