EGM 2025 Promosyonu İçin Geri Sayım Başladı: Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

EGM 2025 Promosyonu İçin Geri Sayım Başladı: Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Yayınlanma
14
EGM 2025 Promosyonu İçin Geri Sayım Başladı: Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalışan yüz binlerce personel, 2025-2028 dönemi için yeni maaş promosyon anlaşmasının detaylarını merakla bekliyor. Bankaların, EGM’ye sunmaya başladığı teklifler, bu süreçte önemli bir aşama kaydetti. Beklentiler doğrultusunda, bu yılki promosyon miktarının peşin olarak 270.000 TL olarak belirlenmesi gündemde. Ayrıca, personelin talebi üzerine 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı da sağlanması planlanıyor.

İhale Süreci ve Beklentiler

Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyon ihalesi için bankalardan gelen teklifler doğrultusunda bir değerlendirme süreci yürütüyor. İhale şartnamesinde belirlenen taban teklif tutarı 164.440 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, bankaların rekabetçi teklifleri ile daha da yükselebilir. Mevcut promosyon protokolünün 13 Kasım 2025’te sona ereceği göz önüne alındığında, yeni anlaşmanın Kasım ayının ikinci haftasında sonuçlanması bekleniyor. Promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 tarihine kadar personele tek seferde peşin olarak yatırılması planlanıyor.

Bankalar Arasındaki Rekabet

EGM’nin geniş personel yapısı ve teşkilatın finansal potansiyeli, bankalar arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanmasına neden olmaktadır. Artan maaş katsayıları ve enflasyon farklarının etkisiyle, bu yılki tekliflerin rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor. Bankaların, EGM personelinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunacakları cazip tekliflerle, hem maaş promosyonu hem de kredi imkanları açısından rekabeti artırması bekleniyor. Bu durum, EGM personelinin mali açıdan daha avantajlı bir döneme girmesine yol açacaktır.

Sonuç olarak, EGM bünyesindeki personelin yeni maaş promosyonu beklentileri, bankaların teklifleri ve rekabet ortamı ile birlikte şekillenmektedir. İhale sürecinin hızla ilerlemesi ve ödemelerin zamanında yapılması, personel için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

