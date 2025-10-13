Dolar
Alınacak Tramvay Sayısı 12'ye Çıkarıldı

Yayınlanma
14
Alınacak Tramvay Sayısı 12’ye Çıkarıldı
Okunma Süresi: 3 dk

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) meclis toplantısında, şehre kazandırılacak yeni tramvay sayısının 12’ye çıkarıldığı bildirildi. Toplantıda, sendika baskısı iddiaları ve yeni stat konuları da gündeme geldi. Meclis toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi ve 42 gündem maddesinin yanı sıra ek maddeler de ele alındı.

Meclis Toplantısında Gündem Maddeleri Görüşüldü

Ekim Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, SBB Meclisi'nin meclis binasında yapıldı. Toplantıda, gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. Gündeme geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, belediyedeki üst yöneticilerin işçilerin başka bir sendikaya geçmesi için baskı yaptığını öne sürdü. Tekcan, bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Sendika İddialarına Yanıt

Nihat Soğuk, kendisine yöneltilen iddialara yanıt vererek, belediye yöneticilerinin işçilere sendika yönlendirmesi yapmadığını ifade etti. Soğuk, "Başkanımız Halit Doğan’ın bu konuyla ilgili bir telkini yok. Eğer belge varsa iletin. Bu tür suçlamalar kamuoyuna yanlış yansıtılıyor. Çalışanlarımızın kendi iradesine saygı duymalıyız" dedi.

Yeni Tramvay Alımları Hakkında Bilgiler Verildi

Toplantıda, SAMULAŞ A. Ş. tarafından ihalesi gerçekleştirilen yeni tramvay alımları hakkında bilgiler aktarıldı. SAMULAŞ Genel Müdürü Serkan Salmaz, daha önce ihalesi yapılan tramvayların 20 Mayıs 2026’da Samsun’da olması için üretim sürecinin başlatıldığını belirtti. İlk etapta 10 tramvay için ihaleye çıkıldığını ancak alınacak tramvay sayısının güncellenerek 12’ye çıkarıldığını ifade etti. Salmaz, "Samsun’un dinamik yapısı nedeniyle bu güncellemeye ihtiyaç duyuldu. İmalat süreci devam ediyor ve araçlar ilerleyen günlerde şehrimize ulaşacak" açıklamasında bulundu.

Yeni Stat Tartışmaları

Mecliste ayrıca Tekkeköy’de bulunan 19 Mayıs Stadyumu’nun durumu da ele alındı. CHP’li Atilla Tekcan, stadyum ile ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekerek, mevcut statta zemin eleştirilerine ve hava kirliliği sorunlarına vurgu yaptı. Tekcan, "Kent merkezine trafiği rahatlatacak yeni bir stat yapılması gerektiğini" dile getirdi. Bu açıklamaların ardından Tekkeköy Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya, mevcut stadyumun çevresiyle uyumlu olduğunu, otopark sorunu yaşanmadığını ve ilçeye katkı sağladığını belirterek yeni bir stadyuma ihtiyaç olmadığını savundu.

Mecliste Sağlık Krizi

Toplantının son bölümünde, meclisi takip eden bir gazeteci baygınlık geçirdi. Genç gazeteci, dengesini kaybederek yere düştü. İlk müdahale, toplantıda bulunan doktor meclis üyeleri tarafından yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası meclise 10 dakika ara verildi. Fenalaşan gazeteci, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra toplantı kaldığı yerden devam etti. Ayrıca, toplantıda gündem dışı maddeler hariç olmak üzere toplam 42 gündem maddesi, daha detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

