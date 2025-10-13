Dolar
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları'ndan 10 İstifa

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Zonguldak'ta CHP Merkez İlçe Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, baskı gördükleri iddialarıyla partilerindeki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Toplamda 10 kadının yer aldığı istifa süreci, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İstifa Sebepleri ve Açıklamalar

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme, istifa öncesinde yaptığı açıklamada, parti içinde yaşadıkları baskılara dikkat çekti. Sekme, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine kulak tıkayan yöneticilerin varlığından bahsederek, “Bir kadınla konuşma nezaketini içselleştirememiş yöneticilerimiz var” dedi. İstifanın arka planında yer alan mobbing iddiaları, parti içindeki iletişim sorunlarını da gözler önüne serdi.

Kadın Kolları Yöneticisi Meral Bilim ise, partide gerçekleştirdikleri çalışmalara rağmen bu tür bir muameleye maruz kalmayı hak etmediklerini ifade etti. Bilim, “Biz şahsa değil, CHP’ye çalışıyoruz. Ancak hiçbir zaman destek görmedik” diyerek, istifa kararının arkasında ciddi bir hayal kırıklığı yattığını dile getirdi.

Parti Yönetiminin Tepkisi

İstifaların ardından CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nazan Pulat, yazılı bir açıklama yaparak durumun parti yönetimi açısından ele alındığını belirtti. Pulat, istifa eden kadınların daha önceden bu kararı aldıklarını ifade ettiklerini, ancak iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabaların sonuç vermediğini kaydetti. “Bu durumun zamanlaması, yaklaşan örgüt süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde manidar bulunmuştur” ifadelerini kullanan Pulat, istifaların parti ilkeleriyle örtüşmediğini vurguladı.

CHP'nin değerlerini savunmanın önemine dikkat çeken Pulat, istifa edenlerin ardından yeni Merkez İlçe Kadın Kolları Yönetimi'nin en kısa sürede oluşturulacağını ve partinin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Bu gelişmeler, Zonguldak'taki CHP örgütü içinde yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor.

Olay, CHP’nin Zonguldak’taki kadın kolları yapısında önemli değişikliklere yol açabileceği gibi, parti içindeki kadın hareketliliği ve dayanışma ruhunu da sorgulatabilir. Yaşanan bu istifalar, önümüzdeki günlerde parti içindeki dinamiklerin nasıl şekilleneceği açısından dikkatle izlenecek.

