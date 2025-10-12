Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriye'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Bu buluşma, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden yapılandırılması çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Görüşmenin Detayları

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türk heyeti, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği, güncel gelişmeler ve karşılıklı tehditler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Özellikle sınır güvenliği ve terörle mücadele konularının gündemde olduğu bildirildi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler, son yıllarda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak, son dönemde her iki ülkenin de güvenlik alanında işbirliğini artırma kararlılığı, bu toplantının önemini daha da artırıyor. Geçmişte yaşanan sorunlara rağmen, tarafların ortak güvenlik çıkarları üzerine yoğunlaşması, ilişkilerin yeniden inşası açısından umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toplantının Önemi

Güvenlik işbirliği toplantısının, bölgedeki istikrarı sağlamak adına kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Hem Türkiye hem de Suriye, sınır güvenliği konusunda karşılıklı endişelere sahip. Bu toplantı, her iki tarafın da ortak tehditlere karşı daha etkili bir yanıt vermesine olanak tanıyabilir. Ayrıca, bu tür görüşmelerin devam etmesi, iki ülke arasında kalıcı bir diyalog ortamının oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

Toplantının ardından, tarafların açıklamalarının ve olası işbirliklerinin detayları, ilerleyen günlerde kamuoyuna yansıyacak. Türkiye ve Suriye'nin güvenlik alanındaki işbirliği, bölgesel dinamiklerin yanı sıra uluslararası ilişkiler açısından da dikkatle izlenmektedir.

#İbrahim Kalın
#Suriye
#Dışişleri Bakanı Hakan fidan
#Yaşar Güler
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
#Magazin / 12 Ekim 2025
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
#Teknoloji / 12 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı
Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı
Politika
Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu
Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak
Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft