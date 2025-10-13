Dervişoğlu'ndan İttifak Açıklaması: Herkesle Yan Yana Gelebiliriz Ama...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, partisi hakkında gündemdeki ittifak tartışmalarına da değindi.

Mansur Yavaş'a Yönelik Soruşturmaların Önemi Yok

Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş’a yönelik yürütülen soruşturmaların İYİ Parti için bir anlam taşımadığını belirtti. "Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmaların bizim için hükmü yoktur" ifadesiyle Yavaş’a destek verdi ve partinin bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

İYİ Parti’nin İttifak Stratejisi

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin Zafer Partisi ile olası bir ittifak kurma yönündeki spekülasyonlara da yanıt verdi. "Dar bir alana sıkıştırmak isteniyor İYİ Parti. Bunu doğru bulmuyorum," diyerek partinin geniş bir yelpazede ittifak yapabileceğini vurguladı. Dervişoğlu, "İYİ Parti dar alana ittifaklara sıkıştırılmamalı. İYİ Parti’nin merkez aklın hakimi olmasından yanayım. Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" şeklindeki açıklamasıyla, parti politikalarının belirlenmesinde daha geniş bir perspektif benimseyeceklerini ifade etti.

Bu açıklamalar, İYİ Parti'nin gelecekteki siyasi stratejilerini belirlemek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dervişoğlu, ittifak konusundaki açıklamalarıyla, hem parti içindeki dinamikleri hem de diğer siyasi aktörlerle olan ilişkileri yeniden şekillendirme niyetinde olduklarını ortaya koydu.