Deprem Endişesi Burcu Kara'yı Taşınmaya Zorladı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, doğup büyüdüğü İznik'teki köy evinden deprem korkusu nedeniyle taşındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, "Bu evde büyüdüm, ama artık korkularımız ağır bastı" ifadelerini kullanan Kara, takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Taşınma Kararı ve Duygusal Paylaşım

Uzun yıllar boyunca İznik'teki köy evinde yaşayan Burcu Kara, son dönemde deprem endişesi nedeniyle ailece yeni bir apartmana taşınma kararı aldığını açıkladı. "Deprem korkusu nedeniyle ailece yeni bir apartmana taşınıyoruz" diyen Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, duygularını içten bir şekilde ifade etti. Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Kara, kariyerinde önemli projelere imza atmıştı. Ancak son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşam sürerek, doğduğu yer olan İznik'teki evinde huzurlu bir hayat sürme kararı almıştı.

Ev Hakkında Duygusal Anılar

Burcu Kara, sosyal medya paylaşımında, "Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 1999 yılından önce inşa edilen bu evde, 1992 yılında yaşamaya başlamıştık. Depremden çok korkuyoruz. Annemler, halamlar hep birlikte yeni yapılan aile apartmanına taşınıyoruz." sözleriyle, evine veda etti. Kara, Gemlik, Bursa ve İznik bölgesinin fay hattı üzerinde yer aldığını belirterek, güvenlik kaygılarının kendilerini bu kararı almaya zorladığını vurguladı.

Denizle İç İçe Büyüyen Bir Çocukluk

Kara, doğduğu evi terk etmenin kendisi için oldukça zor olduğunu ifade etti. "Bu denizde büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz, bir ayağı göl. Bu yüzden vedalaşmak zor." diyerek, çocukluk anılarının ne denli değerli olduğunu dile getirdi. Oyuncu, umudunu kaybetmeden, "Umarım bir gün geri döneriz." diyerek, gelecekteki olası bir dönüş için dileklerini paylaştı.