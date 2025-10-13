Şeyh Şamil Kültür Merkezi, Çok Yönlü Yaşam Merkezi Olacak

Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile resmiyet kazanarak ortak kullanım alanı haline geldi. Bu yeni merkez, Sivas’ın sosyal, kültürel ve sağlık hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarına önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Protokol İmzalandı

Protokol, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan tarafından imzalandı. Törende, iş birliğinin önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ertem, "Belediye başkanımıza ve ekibine bu önemli iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada yapacağımız hizmetlerin ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Sivas gençliği ve sporu için," açıklamasında bulundu.

Kültürel Faaliyetler ve Spor Olanakları

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, projenin şehre katacağı değeri vurgulayarak, "Bu önemli projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizle birkaç farklı kültür merkezinde de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin en kılcal damarlarına kültür ve sanatı taşıyoruz," şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise, projeye ilişkin olarak, "Devlette devamlılık esastır düsturu ile hareket ediyoruz. Bizden önceki yönetim burada bir çalışma başlatmıştı. Bizler de göreve geldikten sonra bu çalışmaları hızlandırdık," dedi.

Merkezde Yer Alacak Hizmetler

Başkan Uzun, merkezde sunulacak hizmetler hakkında bilgi vererek, "Burada Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Binanın zemin katını bu hizmetlere tahsis ettik. Alt katında Gençlik Spor İl Müdürlüğü yer alacak. Orta katta kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştireceğiz. En üst katı ise kütüphane olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis ettik," ifadelerini kullandı. Böylece, bir binada dört farklı kurumun yer alması, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açılış ve Beklentiler

Resmi açılışın 29 Ekim’de yapılacağı duyuruldu. Başkan Uzun, "Buradan çok sayıda sporcu kardeşimiz faydalanacak. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için de önemli bir destek sunulacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinden yararlanacak hemşehrilerimiz olacak. Düzenlenecek kurslarla insanlar kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Merkezin Sağlık Hizmetleri

Şeyh Şamil Kültür Merkezi, semt kütüphanesi, spor salonları, kafeterya ve ders çalışma alanları gibi sosyal ve kültürel donatılarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda sağlık alanında da önemli bir hizmet sunacak. Merkezde, daha önce İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu da yer alacak. Bu özellikleriyle, merkez yalnızca sosyal ve kültürel bir yaşam alanı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık hizmetleri açısından da önemli bir merkez haline gelecek.