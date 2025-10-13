Türkiye, Mobil Kullanımda Avrupa'nın Zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mobil kullanım verileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2025 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, Türkiye, ortalama 493 dakika ile Avrupa'da en fazla mobil görüşme yapan ülke konumuna yükseldi. Bu durum, Türkiye'nin mobil iletişim alanındaki gelişimini ve kullanıcıların mobil cihazlara olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Mobil Kullanımda Çarpıcı İstatistikler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal kullanıcılardan oluştuğunu belirtti. 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye, Avrupa'nın en yüksek mobil kullanım süresine sahip ülkesidir. Uraloğlu, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla tekabül ediyor" dedi ve toplamda mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini vurguladı.

İşletmeci Sayısı ve Yetkilendirme

Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 751 olduğunu ifade etti. Yetkilendirme türleri arasında internet servis sağlayıcılığı, altyapı işletmeciliği ve sabit telefon hizmetleri yer almaktadır.

Mobil ve Sabit Abone Sayısındaki Artış

Uraloğlu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu belirtti. Ayrıca, bir önceki döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydetti. Bu artış, mobil iletişimin giderek daha fazla tercih edildiğini göstermektedir. Mobil trafik, toplam trafik içerisinde yüzde 95,8 oranında bir paya sahiptir.

Genişbant İnternet Abonelikleri

Genişbant internet abone sayısına ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, toplam 97,4 milyon genişbant internet abonesine ulaşıldığını bildirdi. Bu abonelerin 20,7 milyonunun sabit, 76,6 milyonunun ise mobil olduğunu ifade etti. İnternet abone sayısındaki artış, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 36,6 ile kablosuz telsiz internet abone sayısında oldu. Uraloğlu, fiber altyapı uzunluğunun da 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometreye ulaştığını, bu durumun yüzde 10,6 oranında bir artış gösterdiğini sözlerine ekledi.