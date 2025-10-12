Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 100'lük gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, kripto para piyasalarında ciddi bir çöküşe yol açtı. Bu çöküşün hemen ardından, Ukrayna'nın önde gelen kripto yatırımcılarından Konstantin Galish, Kiev'de park halindeki lüks aracında ölü olarak bulundu. İlk bulgular, Galish'in intihar etmiş olabileceğini gösteriyor, zira yönetimindeki 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflas ettiği ve ağır bir finansal baskı altında olduğu iddia ediliyor.

Olayın Detayları

"Kostya Kudo" olarak bilinen Konstantin Galish'in cesedi, Kiev'de bir Lamborghini marka aracın içinde bulundu. Olay yerine gelen polis, Galish'in yanında bir silah olduğunu ve bu silahın Ukrayna Askerî İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov tarafından hediye edildiğini bildirdi. İlk değerlendirmeler, intihar ihtimalini öne çıkarıyor; ancak resmi soruşturma çok yönlü bir şekilde sürdürülüyor. Adli tıp incelemeleri ve dijital kanıtların analizi ile ölüm sebebinin aydınlatılması bekleniyor.

Piyasalardaki Çöküş

Galish'in ölümü, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e getirdiği gümrük vergisi kararının ardından gerçekleşti. Bu açıklama, kripto para piyasalarında büyük bir düşüşe neden oldu. Bitcoin, 101 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum'un değeri ise 3 bin 400 dolara düştü. Bu durum, global yatırımcılar arasında paniğe yol açtı ve birçok altcoin ciddi değer kayıpları yaşadı. Bazı dijital varlıkların değeri, yüzde 90'a kadar düşerek yatırımcıları zora soktu.

Finansal Baskılar ve İddialar

Galish'in yönetimindeki 65 milyon dolarlık fonun çöküşü, ölümüne zemin hazırlamış olabileceği yönünde spekülasyonlar mevcut. Bu fonun önemli bir kısmının devlet kurumlarıyla bağlantılı kişilerden ve Kievli iş insanlarından sağlandığı iddia ediliyor. Ancak bu iddialar, resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmamış durumda.

Galish'in Sosyal Medya Etkisi

Konstantin Galish, sosyal medya platformlarında aktif bir figürdü. Lüks yaşam tarzı ve yatırım stratejileri üzerine verdiği eğitimlerle tanınıyordu. Lamborghini'siyle yaptığı paylaşımlar ve dikkat çekici yatırım tavsiyeleri, genç yatırımcılar arasında geniş bir takipçi kitlesi oluşturmasını sağladı. Ancak son dönemlerde yönettiği projelerin başarısızlıkla sonuçlandığı ve bu durumun üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Resmi Soruşturma Başlatıldı

Ukraynalı yetkililer, Galish'in ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Olayla ilgili tüm olasılıkların değerlendirildiği ve kesin bulguların adli tıp raporları ile kriminal incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Bu gelişmeler, kripto para dünyasında ve yatırımcılar arasında büyük bir merakla takip ediliyor.