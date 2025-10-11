Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın İkinci Çağrısı Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısının tamamlandığını duyurdu. Bu program kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 529 yeni şarj ünitesi kurulumu için destek sağlanacak. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu projenin ülke genelindeki elektrikli araç altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sunacağını belirtti.

Destek Programının Kapsamı ve Hibe Desteği

Elektrikli araçların yaygınlaşması için kritik bir adım olan bu destek programı, 1 milyar TL'lik toplam yatırımın 300 milyon TL'sinin hibe desteği olarak sunulmasını içeriyor. Hibe desteği ile birlikte, Türkiye'nin elektrifikasyon hedefleri doğrultusunda 35 binden fazla şarj noktasına ekleme yapılması planlanıyor. Bu adımlar, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu şarj altyapısının ülkenin dört bir yanına yayılmasını sağlayacak.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Hedef, elektrikli araçların kullanımıyla birlikte karbon salınımını azaltmak ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasını sağlamak. Bu bağlamda, hızlı şarj istasyonlarının artırılması, elektrikli araç kullanıcıları için büyük bir kolaylık sunacak ve sektörün gelişimine katkıda bulunacak.

Elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte, şarj altyapısının güçlendirilmesi, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda ticari araçlar için de büyük bir önem taşıyor. Bu destek programı, hem kamu hem de özel sektörde elektrikli araçların entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Türkiye, bu adımlarla sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda önemli bir mesafe kat etmeyi amaçlıyor.