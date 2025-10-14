Oklüzyon Cephesi Etkili Oluyor: Kar Yağışları Normal Mi? Bursa ve İstanbul’da Hava Nasıl Olacak?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yaşanan hava değişiklikleri dikkat çekiyor. Özellikle Bolu, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi illerde görülen kar yağışları, mevsim normallerinin dışına çıkıldığını düşündürüyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bu yılki hava durumunun geçmişte de yaşanan serin Ekim aylarından farklı olmadığını belirtiyor. Ancak, yaz boyunca devam eden kuraklık nedeniyle Bursa başta olmak üzere birçok bölgede barajlardaki su seviyeleri endişe verici boyutlara ulaştı. Peki, önümüzdeki günlerde yağışlar bekleniyor mu? Kış mevsimi gerçekten sert mi geçecek? İstanbul'da hava durumu nasıl şekillenecek?

Meteorolojik Değerlendirmeler

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ekim ayında yaşanan hava sıcaklıklarının sıradışı olmadığını ifade ederek, son yıllarda benzer sıcaklıkların görülmemesinin kamuoyunda "kış erken geldi" algısı oluşturduğunu söyledi. Tek, geçmiş yıllarda da bu tür serin Ekim aylarının yaşandığını vurguladı. Uzun süren sıcak ve kurak dönemlerin ardından Türkiye genelinde yağışların ortalamanın altında kaldığını belirten Tek, "Özellikle Marmara Bölgesi ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı ve bu durum baraj kapasitelerini de olumsuz etkiledi," dedi.

Kutup Soğukları Yolda

Adil Tek, ekim ayıyla birlikte kuzeyden gelen hava akımlarının arttığını dile getirerek, kutup bölgesinde meydana gelen ve "polar vortex" olarak adlandırılan hava sisteminde bozulmaların başladığını açıkladı. Bu bozulmaların, daha önceki tahminlerde öngörüldüğünü belirten Tek, önümüzdeki aylarda kutup kökenli soğuk hava dalgalarının daha sık etkili olacağını söyledi. Jet akımlarının yön değiştirmesiyle sıcak hava kütlelerinin ülkemize ulaşmasının engellendiğini vurgulayan Tek, "Kasım ve Aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi olağan," ifadelerini kullandı.

Oklüzyon Cephesi ve Kar Yağışları

Kar yağışlarının etkili olduğu bölgeler arasında Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes, Erzurum, Sivas, Bolu ve Tokat yer alıyor. Özellikle Erzurum'da kar yağışları kent merkezini beyaza bürüdü. Adil Tek, Türkiye'de etkili olan yağışların temel sebebinin soğuk havanın sıcak havayı yukarı itmesiyle oluşan oklüzyon cephesi olduğunu belirtti. Bu mekanizma, ani sıcaklık düşüşleri ve yağışların oluşmasını sağlıyor. Tek, yağışlı havanın yavaş yavaş etkisini kaybettiğini ancak serin havanın devam edeceğini belirtti.

Bursa'da Su Sıkıntısı ve Beklenen Yağışlar

Bursa'nın içme suyu kaynaklarının en önemli bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranı son derece düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Adil Tek, bu hafta içinde Bursa'da yağış beklenmediğini söyledi. Ancak 22 Ekim itibarıyla kuvvetli bir yağışlı sistemin geleceğini belirten Tek, bu sistemin Marmara bölgesini kapsayacağını ve Ege’nin güneyine kadar uzanabileceğini ifade etti. Öte yandan, bu yağışların barajların doluluk oranlarını artırmak için yeterli olmayacağına dikkat çekti.

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul için de hava durumu tahminleri yapıldı. Adil Tek, çarşamba günü kuzeyden gelen cephe sisteminin Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirterek, bu yağışların zayıf geçişler şeklinde olacağını ifade etti. Perşembe günü de benzer şekilde aralıklarla hafif yağışların görüleceği öngörülüyor. Cumartesi sabahı da İstanbul'da hafif yağış ihtimali var. Pazar günü ise yer yer kısa süreli yağışların devam etmesi bekleniyor. 22 Ekim'de yer yer kuvvetli yağışların görülebileceğini söyleyen Tek, sıcaklıkların 19 ila 22 derece arasında dalgalanacağını belirtti.