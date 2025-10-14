Bursa ile İspanya Arasında Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), uluslararası ekonomik iş birliklerine yeni bir boyut kazandırdı. Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin ve beraberindeki heyet, BTSO Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Ticaret Heyeti Bursa'da Buluştu

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası heyetini Oda Hizmet Binası’nda ağırladı. Ziyarette, İspanya İstanbul Ticaret Ataşesi Ignacio Enriquez Amilibia da yer aldı. Görüşmeye, İspanya ile ticari ilişkileri güçlü olan Bursalı firmaların temsilcileri de katılarak iki ülke arasındaki iş birliği alanlarına ilişkin önerilerini paylaştı. Bu toplantı, Bursa'nın sanayi altyapısı, teknoloji odaklı dönüşüm projeleri ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi alışverişine olanak sağladı.

Yeni İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ziyaretin sonunda, Bursa ve İspanya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla özellikle tekstil, makine ve kimya sektörlerinde yeni ortaklıklar kurmayı hedefleyen bir iş birliği protokolü imzalandı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türk iş dünyasının küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için uluslararası temasların önemini vurgulayarak, “Bursa’nın üretim kabiliyeti, teknoloji altyapısı ve ihracat vizyonu, ülkemizin dış ticaret hedeflerine önemli katkı sunuyor. İmzaladığımız bu protokolün Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

İspanyol İş Dünyası için Bursa'nın Önemi

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin, Bursa’nın üretim gücü, yenilikçi yaklaşımı ve iş birliğine açık yapısıyla İspanyol iş dünyası için güçlü bir partner şehir olduğunu belirtti. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmesine ve yeni iş fırsatlarının doğmasına zemin hazırlıyor.