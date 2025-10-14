İyilik Gemisi Gazze'ye Uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Gazze'ye ulaşacak insani yardım malzemeleri 17. İyilik Gemisi'ne yüklendi. Uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milyonlar Gazze yalnız değildir” diyerek, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İnsani Yardım Faaliyetleri

Uğurlanan gemi, 900 ton gıda maddesi taşıyor ve bu yardım, Gazze halkına ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Bakan Yerlikaya, Gazze'nin mevcut durumunun dünya genelinde büyük bir utanç kaynağı haline geldiğini ifade ederek, İsrail'in Filistin'i adeta bir açık cezaevine dönüştürdüğünü vurguladı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan olaylar, dünya kamuoyunu derinden sarsmış durumda.

Uluslararası Tepkiler ve Destek

Yerlikaya, dünya çapında sivillerin maruz kaldığı saldırılar ve yıkımın izlenmesinin insanlık açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Gazze’nin, kararlılığın ve umut dolu bir mücadelenin sembolü haline geldiğini söyleyen Bakan, birçok ülkede insanların bu zulme karşı tepkilerini dile getirdiğini kaydetti. “Gazze yalnız değildir” mesajı, bu dayanışmanın en önemli sembollerinden biri oldu.

Türkiye'nin Diplomatik Çabaları

Uğurlama töreninde, Türkiye’nin insani yardımların ulaştırılması için yürüttüğü yoğun diplomasi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanının liderliğinde, uluslararası platformlarda Gazzeli kardeşler için seslerini yükselttiklerini ifade eden Yerlikaya, “Biz zalimin karşısında, mazlumun yanındayız” dedi. 7 Ekim saldırılarının ardından, Türkiye'nin ilk yardım uçağının 13 Ekim'de Mısır'a ulaştığı bilgisi verildi. Toplamda 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze’ye gönderildi.

Yardım Kampanyaları ve Toplanan Bağışlar

Filistin için yürütülen yardım kampanyaları çerçevesinde, 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandığı açıklandı. Refah sınır kapısı üzerinden, toplam 333 TIR dolusu gıda malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Yerlikaya, bu yardımların Gazze halkının yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bakan, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imar ve ihya sürecinde de destek vermeye devam edeceğini ifade ederek, “Filistin, zeytin ağaçları gölgesinde büyüyen çocukların ve ilahilerin yankılandığı günlere yeniden kavuşacaktır” dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlılığını ve insani yardımların devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.