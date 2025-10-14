Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

14 Ekim Salı günü, altın piyasasında gözlemlenen sınırlı düşüşler yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın, 5 bin 518 TL seviyesinden işlem görerek yüzde 0,11 oranında bir kayıp yaşadı. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalara ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak şekilleniyor.

Uluslararası Piyasalarda Ons Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, sabah saatlerinde ons altın fiyatları yaklaşık 4 bin 110 dolar seviyelerinde işlem gördü. Jeopolitik risklerin devam etmesi, altına olan güvenli liman talebini sürdürse de, yatırımcıların temkinli davranması dikkat çekiyor. Bu durum, piyasanın genel görünümünü etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Altın Fiyatlarının Güncel Seviyeleri

Bugün çeyrek altın fiyatları, alışta 9 bin 211 TL, satışta ise 9 bin 327 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatı 18 bin 659 TL’ye, Cumhuriyet altını ise 37 bin 153 TL’ye kadar yükseldi. Bu fiyatlar, yatırımcılar arasında bir denge sağlarken, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanmalar göstermeye devam ediyor.

Analistlerin Görüşleri ve Piyasa Beklentileri

Analistler, ons altının 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının iç piyasada gram altın fiyatını destekleyebileceğini vurguluyor. Öte yandan, dolar/TL kurundaki sınırlı hareketlilik, iç piyasa fiyatlarının dengede kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamalar, altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

Altın fiyatlarının seyrini etkileyen bu faktörler, yatırımcılar için önemli bir takip noktası oluşturuyor. Piyasalardaki dalgalanmalara ve merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak, altın fiyatlarının gelecekte nasıl bir yön alacağı merak ediliyor.