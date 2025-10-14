Dolar
41,8388 %0,23
Euro
48,3740 %0,44
Gram Altın
5.565,40 % 0,74
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Fiyatlar Cep Yaksa da Vatandaş Turşudan Vazgeçmiyor

Fiyatlar Cep Yaksa da Vatandaş Turşudan Vazgeçmiyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fiyatlar Cep Yaksa da Vatandaş Turşudan Vazgeçmiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar, kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu için pazarların yolunu tutmaya başladı. Özellikle sonbaharın gelişiyle Malatya pazarlarında turşuluk sebzelere olan ilginin arttığı gözlemleniyor. Lahana, kornişon, acur, havuç ve sarımsak gibi sebzeler, kış turşusu hazırlamak isteyenler için tezgahlarda bolca yer alıyor.

Turşuluk Sebzelere İlgi Artıyor

Pazarcılar, son haftalarda turşuluk sebzelere yönelik talebin belirgin bir şekilde arttığını ifade ediyor. Bir pazarcı, “Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte turşuluk sezonu açılıyor. Vatandaşlar, kış turşusunu kurmak için pazara geliyor ve satışlarımızda ciddi bir artış var” şeklinde konuştu. Bu durum, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte turşu yapımına olan ilginin nasıl bir ivme kazandığını gösteriyor.

Fiyatlar Yükseliyor, Ama Turşu Vazgeçilmez

Ancak, vatandaşlar turşu yapma alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Fiyatların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten bazı vatandaşlar, bu durumu kabul etmekle birlikte turşunun kış sofralarındaki yerini koruduğunu ifade ediyor. Bir vatandaş, “Bu yıl don, meyve ve sebzeleri olumsuz etkiledi. Mevsiminde meyve bulmak zor. Bazı sebzeler pahalı olsa da, meyveye göre daha uygun fiyatlı. Yüksek fiyatlara rağmen turşu, soframızdan eksik olmaz. Ne olursa olsun yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Pazar Fiyatları ve Sebze Çeşitleri

Malatya pazarında turşuluk sebzelerin fiyatları da dikkat çekiyor. Sarımsağın kilosu 120 TL, kornişon 80 TL, acur 35 TL, havuç 20 TL ve biber 20 TL’den satılmakta. Ayrıca, turşu yapımında kullanılan sirkenin (küçük boy) fiyatı 25 TL, lahana ise adet olarak 120 TL’den alıcı buluyor. Kış hazırlıkları esnasında bu fiyatlar, vatandaşların bütçelerini zorlayabilirken, turşu yapma geleneği devam ediyor.

Tüm bu veriler, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte turşu yapımına olan ilginin artarak devam edeceğini gösteriyor. Vatandaşlar, yüksek fiyatlara rağmen kış sofralarının vazgeçilmez öğesi olan turşu için gerekli hazırlıkları yapmaya devam ediyor.

İyilik Gemisi Gazze'ye Uğurlandı
İyilik Gemisi Gazze'ye Uğurlandı
#Gündem / 14 Ekim 2025
Bursa ile İspanya Arasında Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor
Bursa ile İspanya Arasında Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor
#Gündem / 14 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
IATA: Tedarik Zinciri Sıkıntıları Hava Yolu Şirketlerine 11,3 Milyar Dolar Maliyete Yol Açacak
IATA: Tedarik Zinciri Sıkıntıları Hava Yolu Şirketlerine 11,3 Milyar Dolar Maliyete Yol Açacak
Ekonomi
Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Eylülde Artış Gösterdi
Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Eylülde Artış Gösterdi
Dinçer Güner '7 Kasım' Dedi: Aşk ve Sevgi Dönemi Başlıyor
Dinçer Güner '7 Kasım' Dedi: Aşk ve Sevgi Dönemi Başlıyor
Oklüzyon Cephesi Etkili Oluyor: Kar Yağışları Normal Mi? Bursa ve İstanbul’da Hava Nasıl Olacak?
Oklüzyon Cephesi Etkili Oluyor: Kar Yağışları Normal Mi? Bursa ve İstanbul’da Hava Nasıl Olacak?
Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları
Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları
EGM 2025 Promosyonu İçin Geri Sayım Başladı: Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?
EGM 2025 Promosyonu İçin Geri Sayım Başladı: Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?
Saldırıya Uğrayan Gazeteci Hakan Tosun Kimdir?
Saldırıya Uğrayan Gazeteci Hakan Tosun Kimdir?
Alınacak Tramvay Sayısı 12’ye Çıkarıldı
Alınacak Tramvay Sayısı 12’ye Çıkarıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft