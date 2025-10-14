Fiyatlar Cep Yaksa da Vatandaş Turşudan Vazgeçmiyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar, kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu için pazarların yolunu tutmaya başladı. Özellikle sonbaharın gelişiyle Malatya pazarlarında turşuluk sebzelere olan ilginin arttığı gözlemleniyor. Lahana, kornişon, acur, havuç ve sarımsak gibi sebzeler, kış turşusu hazırlamak isteyenler için tezgahlarda bolca yer alıyor.

Turşuluk Sebzelere İlgi Artıyor

Pazarcılar, son haftalarda turşuluk sebzelere yönelik talebin belirgin bir şekilde arttığını ifade ediyor. Bir pazarcı, “Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte turşuluk sezonu açılıyor. Vatandaşlar, kış turşusunu kurmak için pazara geliyor ve satışlarımızda ciddi bir artış var” şeklinde konuştu. Bu durum, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte turşu yapımına olan ilginin nasıl bir ivme kazandığını gösteriyor.

Fiyatlar Yükseliyor, Ama Turşu Vazgeçilmez

Ancak, vatandaşlar turşu yapma alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Fiyatların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten bazı vatandaşlar, bu durumu kabul etmekle birlikte turşunun kış sofralarındaki yerini koruduğunu ifade ediyor. Bir vatandaş, “Bu yıl don, meyve ve sebzeleri olumsuz etkiledi. Mevsiminde meyve bulmak zor. Bazı sebzeler pahalı olsa da, meyveye göre daha uygun fiyatlı. Yüksek fiyatlara rağmen turşu, soframızdan eksik olmaz. Ne olursa olsun yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Pazar Fiyatları ve Sebze Çeşitleri

Malatya pazarında turşuluk sebzelerin fiyatları da dikkat çekiyor. Sarımsağın kilosu 120 TL, kornişon 80 TL, acur 35 TL, havuç 20 TL ve biber 20 TL’den satılmakta. Ayrıca, turşu yapımında kullanılan sirkenin (küçük boy) fiyatı 25 TL, lahana ise adet olarak 120 TL’den alıcı buluyor. Kış hazırlıkları esnasında bu fiyatlar, vatandaşların bütçelerini zorlayabilirken, turşu yapma geleneği devam ediyor.

Tüm bu veriler, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte turşu yapımına olan ilginin artarak devam edeceğini gösteriyor. Vatandaşlar, yüksek fiyatlara rağmen kış sofralarının vazgeçilmez öğesi olan turşu için gerekli hazırlıkları yapmaya devam ediyor.