28 Ekim'de Okullar Tatil Mi? 28 Ekim Yarım Gün Mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tarihi
Okunma Süresi: 2 dk

Ekim ayının sonuna yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı günler öncesinde öğrenci ve velilerin merak ettiği konular gündeme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 102. yılı bu yıl coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün öncesinde, 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmadığı sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.

28 Ekim Yarım Gün Tatil Olacak

28 Ekim 2025 tarihinde, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 13.00 itibarıyla sona erecek. Resmi olarak yarım gün tatil olarak kabul edilen bu tarihte, okullar da öğleden sonra tatil olacak. Bu uygulama, Cumhuriyet Bayramı'nın hazırlıklarını yapmak ve kutlamalara katılmak amacıyla hayata geçiriliyor. 28 Ekim, öğrenciler ve öğretmenler için yarım gün öğretim faaliyetlerinin gerçekleşeceği bir gün olarak planlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2025, Çarşamba gününe denk geliyor ve bu tarih resmi tatil olarak kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle ve törenlerle anılacak. Bu gün, devlet daireleri, okullar ve birçok kamu kuruluşu kapalı olacak. Öğrenciler, öğretmenler ve kamu çalışanları 29 Ekim'de tam gün tatil yapacaklar.

Tatil Süreci ve Özel Sektör

28 Ekim Salı günü öğleden sonrasından itibaren, kamu çalışanları ve okullar 30 Ekim Perşembe sabahına kadar tatil yapacaklar. Bu durum, toplamda 1.5 günlük bir resmi tatil süreci anlamına geliyor. Özel sektör çalışanları için ise tatil durumu, iş yerlerinin kendi politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşverenler, çalışanların tatil yapma kararını kendi inisiyatiflerine göre belirleyebilecekler.

28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anma ve milli birlik duygusunu pekiştirme amacı taşımaktadır. Öğrenciler, öğretmenler ve tüm kamu çalışanları için bu tarihler, tatil yaparak bayram coşkusunu yaşama fırsatı sunmaktadır.

