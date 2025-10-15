Merih Demiral’in Eşi Heidi Lushtaku Demiral Kimdir? Yaşı, Memleketi ve Kariyeri

Dolar
Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Milli futbolcu Merih Demiral, hem sahadaki başarıları hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 2021 yılında evlenen Merih ve eşi Heidi Lushtaku Demiral, sosyal medya ve magazin dünyasında sıklıkla merak edilen bir çift olarak öne çıkıyor. İkili, özel hayatlarını sade bir şekilde sürdürürken, paylaştıkları anlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Heidi Lushtaku Demiral Kimdir?

Heidi Lushtaku Demiral, uluslararası alanda tanınan bir model ve medya fenomenidir. 28 Haziran 1990 tarihinde Kosova'da doğan Heidi, Arnavut kökenlidir. Küçük yaşlarından itibaren İsviçre'de yaşamış ve eğitimini burada tamamlamıştır. 2013 yılında katıldığı Miss Switzerland yarışması, onun modellik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yarışma sonrasında, çeşitli uluslararası markalarla işbirliği yapmış, magazin dergilerinin kapaklarında yer almış ve reklam kampanyalarında öne çıkan yüzlerden biri olmuştur.

Heidi Lushtaku Demiral Kaç Yaşında?

Heidi Lushtaku Demiral, 28 Haziran 1990 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında olacaktır. Merih Demiral ise 5 Mart 1998 doğumlu olup, çift arasında 8 yaşlık bir fark bulunmaktadır. Bu yaş farkı, ilişkilerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır.

Heidi Lushtaku Demiral Nereli?

Heidi, Kosova doğumlu olmakla birlikte, hayatının büyük bir bölümünü İsviçre'de geçirmiştir. Arnavut kökenli olan Lushtaku, çok kültürlü bir yaşam tarzına sahip olup, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde tanınan bir isimdir. Bu kültürel zenginlik, hem kariyerine hem de sosyal duruşuna yansımaktadır.

Merih Demiral ile Heidi Lushtaku Nasıl Tanıştı?

Çiftin tanışma hikâyesi resmi olarak açıklanmamış olsa da, sosyal çevreleri ve yaşadıkları bölgeler göz önüne alındığında, yollarının Avrupa’da kesişmiş olması muhtemeldir. Merih, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinde oynarken, Heidi de modellik kariyerine devam ediyordu. Sosyal medya etkileşimleri ve ortak dost çevreleri aracılığıyla başlayan ilişki, 2021 yılında yapılan evlilikle taçlandırılmıştır.

Heidi Lushtaku Demiral Ne İş Yapıyor?

Heidi Lushtaku Demiral, başlıca modellik yapmaktadır. 2013 yılında katıldığı Miss Switzerland yarışması ile tanınmış, zamanla sosyal medyada fenomen kimliğine bürünmüştür. Instagram ve diğer dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Heidi, bazı oyunculuk projelerinde de yer almıştır. Avrupa'daki reklam ve kısa film projelerinde görev almış, estetik ve cilt bakımı alanında tanınmış markalarla iş birliği yapmış ve yüksek moda podyumlarında boy göstermiştir.

