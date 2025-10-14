Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 2025–2026 eğitim öğretim yılı için 13–17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, şimdi KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Burs/kredi başvuru değerlendirme süreci; öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ile 12 farklı kamu kurumunun verileri karşılaştırılarak gerçekleştiriliyor. Öğrencinin ve ailesinin gelir durumu, sosyal koşulları ve akademik başarı kriterleri detaylı biçimde analiz ediliyor.

KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

GSB tarafından sonuçların en geç Kasım ayının son haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da başvurular sonrası yaklaşık 4–5 hafta içerisinde sonuçlar duyurulmuştu.

Sonuçlar Nereden Öğrenilir?

Sonuçlar, yalnızca e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile “Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs ve Kredi Sonuç Sorgulama” ekranına giriş yaparak burs veya kredi kazandıklarını öğrenebilecekler.

Sonrasında Ne Yapılacak?

Sonuçları öğrenen öğrenciler, taahhütname onayı işlemlerini de e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek zorundalar. Onay sürecini tamamlamayan öğrenciler, burs ya da kredi hakkını kaybedebilir.