2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor

2025-2026 dönemini kapsayan yeni Karayolları Trafik Kanunu Değişiklik Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da destek verdiği yasa değişikliği ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere caydırıcı yaptırımlar geliyor.
Öne Çıkan Yeni Trafik Cezaları ve Yaptırımlar:
|🚫 İhlal Türü
|💸 Yeni Ceza
|📝 Ek Yaptırım
|Drift atma
|140.000 TL
|Ehliyete 60 gün el koyma, psiko-teknik
|Seyir halinde telefon kullanma
|5.000 TL (ilk)
|Tekrarında 20.000 TL + ehliyete el koyma
|Israrlı araç takibi / saldırgan takip
|180.000 TL
|Ehliyete 60 gün el koyma, araç men
|Kırmızı ışıkta kazaya neden olma
|5.000 TL → 80.000 TL'ye kadar
|Ehliyete 60 gün el koyma
|Alkollü araç kullanma
|25.000 TL → 150.000 TL'ye kadar
|Ehliyet geçici olarak iptal
|Yarış yapma
|46.000 TL
|Ehliyete 2 yıl el koyma
|Gürültü çıkaran araç (abartı egzoz)
|16.000 TL
|-
|Ters şerit, tehlikeli şerit ihlali
|90.000 TL
|Ehliyete 60 gün el koyma, araç men
|Ehliyetsiz araç kullanma
|40.000 TL
|-
|Ehliyet geri alınmışken araç kullanma
|200.000 TL
|-
|Geçiş üstünlüğünü ihlal etme
|15.000 TL
|-
|Ambulans, itfaiye vb. engelleme
|46.000 TL
|Ehliyete 30 gün el koyma
|Takograf ve taksimetre kullanmama (zorunlu araçlar)
|Cezai işlem
|Denetim artırılacak
Dikkat! Yeni Cezalar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
TBMM’de görüşülen yasa teklifi, Genel Kurul’dan geçtiği ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte resmen yürürlüğe girecek.
Cezaların artırılması ve yeni uygulamaların yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Diğer Önemli Değişiklikler:
Sürücü belgesi geri alma süresi sonunda, ehliyetlerin geri verilmesi için psiko-teknik değerlendirme zorunlu olacak.
Elektrikli scooterlar, artık motorsuz araç statüsünde değerlendirilecek.
Motorlu bisikletler için zorunlu trafik sigortası getiriliyor.
Kış lastiği zorunluluğu, illerin hava koşullarına göre genişletilecek.
Sonuç:
Yeni yasa tasarısı, özellikle trafikte can güvenliğini tehlikeye atan davranışlara ağır para cezaları ve sert idari yaptırımlar içeriyor. Trafik magandaları için caydırıcı nitelikteki düzenlemeler, vatandaşların ve sürücülerin hayatını daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.