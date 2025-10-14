Dolar
41,8495 %0,26
Euro
48,5873 %0,47
Gram Altın
5.603,86 % 0,62
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor

2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor

Yeni Karayolları Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışık ihlali, drift atma, ısrarlı takip ve hız aşımı gibi trafik suçlarına ağır para cezaları ve ehliyete el koyma yaptırımları geliyor. Meclis'te görüşülen teklifin kısa sürede yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor
Okunma Süresi: 2 dk

2025-2026 dönemini kapsayan yeni Karayolları Trafik Kanunu Değişiklik Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da destek verdiği yasa değişikliği ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere caydırıcı yaptırımlar geliyor.

Öne Çıkan Yeni Trafik Cezaları ve Yaptırımlar:

🚫 İhlal Türü💸 Yeni Ceza📝 Ek Yaptırım
Drift atma140.000 TLEhliyete 60 gün el koyma, psiko-teknik
Seyir halinde telefon kullanma5.000 TL (ilk)Tekrarında 20.000 TL + ehliyete el koyma
Israrlı araç takibi / saldırgan takip180.000 TLEhliyete 60 gün el koyma, araç men
Kırmızı ışıkta kazaya neden olma5.000 TL → 80.000 TL'ye kadarEhliyete 60 gün el koyma
Alkollü araç kullanma25.000 TL → 150.000 TL'ye kadarEhliyet geçici olarak iptal
Yarış yapma46.000 TLEhliyete 2 yıl el koyma
Gürültü çıkaran araç (abartı egzoz)16.000 TL-
Ters şerit, tehlikeli şerit ihlali90.000 TLEhliyete 60 gün el koyma, araç men
Ehliyetsiz araç kullanma40.000 TL-
Ehliyet geri alınmışken araç kullanma200.000 TL-
Geçiş üstünlüğünü ihlal etme15.000 TL-
Ambulans, itfaiye vb. engelleme46.000 TLEhliyete 30 gün el koyma
Takograf ve taksimetre kullanmama (zorunlu araçlar)Cezai işlemDenetim artırılacak

Dikkat! Yeni Cezalar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

TBMM’de görüşülen yasa teklifi, Genel Kurul’dan geçtiği ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte resmen yürürlüğe girecek.

Cezaların artırılması ve yeni uygulamaların yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Diğer Önemli Değişiklikler:

Sürücü belgesi geri alma süresi sonunda, ehliyetlerin geri verilmesi için psiko-teknik değerlendirme zorunlu olacak.

Elektrikli scooterlar, artık motorsuz araç statüsünde değerlendirilecek.

Motorlu bisikletler için zorunlu trafik sigortası getiriliyor.

Kış lastiği zorunluluğu, illerin hava koşullarına göre genişletilecek.

Sonuç:

Yeni yasa tasarısı, özellikle trafikte can güvenliğini tehlikeye atan davranışlara ağır para cezaları ve sert idari yaptırımlar içeriyor. Trafik magandaları için caydırıcı nitelikteki düzenlemeler, vatandaşların ve sürücülerin hayatını daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.

#Trafik Kanunu Değişikliği 2025
#Yeni Trafik Cezaları
#Tbmm Trafik Yasası
#Ehliyete El Koyma Cezası
#Drift Cezası 2025
#Kırmızı Işık Cezası
#Trafikte Telefon Kullanma
#Trafik Güvenliği Yasası
#Resmi Gazete Trafik Yasası
#Ali Yerlikaya Trafik Düzenlemesi
KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
#Genel / 14 Ekim 2025
Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi: Ekim 2025
Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi: Ekim 2025
#Gündem / 14 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Robb Report Türkiye, Aslı Şeref Bosut ile pazarlama stratejilerini yeniliyor ve lüks yaşamı yeniden şekillendiriyor.
Robb Report Türkiye, Aslı Şeref Bosut ile pazarlama stratejilerini yeniliyor ve lüks yaşamı yeniden şekillendiriyor.
Genel
Ne Futbolcu Ne İş Adamı! Adana’nın En Çok Vergi Ödeyeni Montella Çıktı
Ne Futbolcu Ne İş Adamı! Adana’nın En Çok Vergi Ödeyeni Montella Çıktı
Antalya ile Güney Kore Akıllı Şehircilikte İşbirliği Yaptı
Antalya ile Güney Kore Akıllı Şehircilikte İşbirliği Yaptı
Mahsun Kırmızıgül'den Sinema Sektörüne Eleştiri
Mahsun Kırmızıgül'den Sinema Sektörüne Eleştiri
Google’ın Türkiye Ekonomisine Katkısı 340 Milyar TL'ye Ulaştı
Google’ın Türkiye Ekonomisine Katkısı 340 Milyar TL'ye Ulaştı
Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu
Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu
Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem
Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis İstemi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis İstemi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft