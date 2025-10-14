2025 Yeni Trafik Yasası Meclis Gündeminde! Cezalar Artıyor, Kurallar Değişiyor

2025-2026 dönemini kapsayan yeni Karayolları Trafik Kanunu Değişiklik Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da destek verdiği yasa değişikliği ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere caydırıcı yaptırımlar geliyor.

Öne Çıkan Yeni Trafik Cezaları ve Yaptırımlar:

🚫 İhlal Türü 💸 Yeni Ceza 📝 Ek Yaptırım Drift atma 140.000 TL Ehliyete 60 gün el koyma, psiko-teknik Seyir halinde telefon kullanma 5.000 TL (ilk) Tekrarında 20.000 TL + ehliyete el koyma Israrlı araç takibi / saldırgan takip 180.000 TL Ehliyete 60 gün el koyma, araç men Kırmızı ışıkta kazaya neden olma 5.000 TL → 80.000 TL'ye kadar Ehliyete 60 gün el koyma Alkollü araç kullanma 25.000 TL → 150.000 TL'ye kadar Ehliyet geçici olarak iptal Yarış yapma 46.000 TL Ehliyete 2 yıl el koyma Gürültü çıkaran araç (abartı egzoz) 16.000 TL - Ters şerit, tehlikeli şerit ihlali 90.000 TL Ehliyete 60 gün el koyma, araç men Ehliyetsiz araç kullanma 40.000 TL - Ehliyet geri alınmışken araç kullanma 200.000 TL - Geçiş üstünlüğünü ihlal etme 15.000 TL - Ambulans, itfaiye vb. engelleme 46.000 TL Ehliyete 30 gün el koyma Takograf ve taksimetre kullanmama (zorunlu araçlar) Cezai işlem Denetim artırılacak

Dikkat! Yeni Cezalar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

TBMM’de görüşülen yasa teklifi, Genel Kurul’dan geçtiği ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte resmen yürürlüğe girecek.

Cezaların artırılması ve yeni uygulamaların yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Diğer Önemli Değişiklikler:

Sürücü belgesi geri alma süresi sonunda, ehliyetlerin geri verilmesi için psiko-teknik değerlendirme zorunlu olacak.

Elektrikli scooterlar, artık motorsuz araç statüsünde değerlendirilecek.

Motorlu bisikletler için zorunlu trafik sigortası getiriliyor.

Kış lastiği zorunluluğu, illerin hava koşullarına göre genişletilecek.

Sonuç:

Yeni yasa tasarısı, özellikle trafikte can güvenliğini tehlikeye atan davranışlara ağır para cezaları ve sert idari yaptırımlar içeriyor. Trafik magandaları için caydırıcı nitelikteki düzenlemeler, vatandaşların ve sürücülerin hayatını daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.