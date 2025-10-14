Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi: Ekim 2025

Amazon Prime, Türkiye'deki abonelik ücretine 14 Ekim 2025 itibarıyla önemli bir zam yaptı. İki yıl aradan sonra gerçekleşen bu artışla birlikte, Prime sisteminin aylık ücreti 69,90 TL olarak belirlendi. Daha önce Nisan 2023'te 39 TL'den 49,90 TL’ye yükselen abonelik ücreti, bu son güncellemeyle birlikte yüzde 40 oranında bir artış gösterdi.

Mevcut Üyeleri Etkileyecek Değişiklikler

Amazon, mevcut kullanıcılarına yönelik bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, "Kasım 2025'ten sonraki ilk fatura döneminizden itibaren geçerli olacaktır." ifadesine yer verildi. Bu durum, mevcut abonelerin fiyat artışından Kasım ayından itibaren etkileneceği anlamına geliyor. Yeni aboneler için ise, 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından güncel fiyatlandırma uygulanacak.

Prime Abonelerine Sunulan Hizmetler

Amazon Prime aboneleri, yalnızca alışveriş avantajlarının yanı sıra çeşitli dijital içerik hizmetlerinden de faydalanıyor. Aylık üyelik kapsamında sunulan hizmetler arasında Prime Video, Prime Gaming ve Twitch aboneliği gibi seçenekler bulunuyor. Prime Video, kullanıcılarına geniş bir film ve dizi arşivi sunarken, Prime Gaming sayesinde aboneler ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler elde edebiliyor. Ayrıca, Twitch üzerinden her ay bir yayıncıya ücretsiz abonelik hakkı da tanınıyor. Tüm bunların yanı sıra, belirli ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de mevcut.

Amazon'un Dijital Yatırımları

Amazon, dijital içerik alanında yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son olarak bilim kurgu hayranlarının ilgisini çekecek bir adım atarak ünlü Pacific Rim serisinin dizi uyarlamasının yayın haklarını satın aldı. Bu strateji, Prime Video’nun içerik yelpazesini genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amazon’un bu tür yatırımları, platformun uzun vadede daha fazla kullanıcı çekmesine ve mevcut abonelere daha zengin bir içerik sunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.