Dolar
41,8327 %0,24
Euro
48,5511 %0,45
Gram Altın
5.580,65 % 1,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi: Ekim 2025

Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi: Ekim 2025

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi: Ekim 2025
Okunma Süresi: 2 dk

Amazon Prime, Türkiye'deki abonelik ücretine 14 Ekim 2025 itibarıyla önemli bir zam yaptı. İki yıl aradan sonra gerçekleşen bu artışla birlikte, Prime sisteminin aylık ücreti 69,90 TL olarak belirlendi. Daha önce Nisan 2023'te 39 TL'den 49,90 TL’ye yükselen abonelik ücreti, bu son güncellemeyle birlikte yüzde 40 oranında bir artış gösterdi.

Mevcut Üyeleri Etkileyecek Değişiklikler

Amazon, mevcut kullanıcılarına yönelik bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, "Kasım 2025'ten sonraki ilk fatura döneminizden itibaren geçerli olacaktır." ifadesine yer verildi. Bu durum, mevcut abonelerin fiyat artışından Kasım ayından itibaren etkileneceği anlamına geliyor. Yeni aboneler için ise, 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından güncel fiyatlandırma uygulanacak.

Prime Abonelerine Sunulan Hizmetler

Amazon Prime aboneleri, yalnızca alışveriş avantajlarının yanı sıra çeşitli dijital içerik hizmetlerinden de faydalanıyor. Aylık üyelik kapsamında sunulan hizmetler arasında Prime Video, Prime Gaming ve Twitch aboneliği gibi seçenekler bulunuyor. Prime Video, kullanıcılarına geniş bir film ve dizi arşivi sunarken, Prime Gaming sayesinde aboneler ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler elde edebiliyor. Ayrıca, Twitch üzerinden her ay bir yayıncıya ücretsiz abonelik hakkı da tanınıyor. Tüm bunların yanı sıra, belirli ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de mevcut.

Amazon'un Dijital Yatırımları

Amazon, dijital içerik alanında yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son olarak bilim kurgu hayranlarının ilgisini çekecek bir adım atarak ünlü Pacific Rim serisinin dizi uyarlamasının yayın haklarını satın aldı. Bu strateji, Prime Video’nun içerik yelpazesini genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amazon’un bu tür yatırımları, platformun uzun vadede daha fazla kullanıcı çekmesine ve mevcut abonelere daha zengin bir içerik sunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

#Akis-hizmetleri
#İnternet-ve-online
Antalya ile Güney Kore Akıllı Şehircilikte İşbirliği Yaptı
Antalya ile Güney Kore Akıllı Şehircilikte İşbirliği Yaptı
#Politika / 14 Ekim 2025
Mahsun Kırmızıgül'den Sinema Sektörüne Eleştiri
Mahsun Kırmızıgül'den Sinema Sektörüne Eleştiri
#Magazin / 14 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis İstemi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis İstemi
Gündem
Bekir Bozdağ Kimdir?
Bekir Bozdağ Kimdir?
Google’ın Türkiye Ekonomisine Katkısı 340 Milyar TL'ye Ulaştı
Google’ın Türkiye Ekonomisine Katkısı 340 Milyar TL'ye Ulaştı
Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu
Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu
Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem
Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem
Ucuz Kira Dönemi Başlıyor
Ucuz Kira Dönemi Başlıyor
Survivor’da Sürpriz İsim İddiası: Acun Ilıcalı'nın Teklifi
Survivor’da Sürpriz İsim İddiası: Acun Ilıcalı'nın Teklifi
İngiltere'de Vodafone Hizmetlerinde Geniş Çaplı Kesinti Yaşanıyor
İngiltere'de Vodafone Hizmetlerinde Geniş Çaplı Kesinti Yaşanıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft