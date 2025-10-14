Antalya ile Güney Kore Akıllı Şehircilikte İşbirliği Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin Seul kentine bağlı Eunpyeong Belediyesi ile akıllı şehircilik, çevre dostu planlama ve sürdürülebilirlik konularında uzun vadeli bir işbirliği kurmanın ilk adımını attı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, bu işbirliğinin yalnızca iki şehir arasında değil, farklı kıtalar arasında da benzer şehircilik ideallerinin paylaşımını sağladığını vurguladı.

İşbirliği Protokolü ve Temel İlkeler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Eunpyeong Belediyesi Meclis Heyeti'ni ağırladı. Yapılan görüşmelerde, iki şehir arasında akıllı şehircilik uygulamaları, çevre dostu planlama, iklim değişikliği ile mücadele ve teknoloji temelli sürdürülebilirlik konularında ortaklıkların temelleri atıldı. Başkan Vekili Özdemir, Antalya'nın sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda tarih, doğa ve kültürle iç içe geçmiş bir şehir olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir vizyona sahip olduklarını ifade etti.

Ödüller ve Başarılar

Başkan Vekili Özdemir, Antalya'nın ulusal ve uluslararası alanda kazandığı 26 çevre ödülünün, şehrin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Antalya'nın Mavi Bayrak sayısında dünya lideri olduğunu ve 2025 yılı için Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından Çevre Başkenti olarak seçilmesinin büyük bir onur olduğunu belirtti.

Şehirler Arası Dostluk ve İşbirliği

Büşra Özdemir, Güney Kore'nin Antalya'nın uluslararası ilişkilerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederken, Seul ve Eunpyeong'un, akıllı şehircilik ve inovasyon konularında dünya çapında saygı duyulan örnekler olduğunu dile getirdi. Jeonju ile kardeş şehir, Suncheon ile çevre ve kültür temelli iyi niyet protokolleri olduğunu hatırlatan Özdemir, bu buluşmanın iki şehir arasında uzun sürecek bir dostluğun ilk adımı olduğunu vurguladı.

Teknik Sunum ve Saha İncelemesi

Protokol görüşmesinin ardından, Eunpyeong Belediyesi heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından sunulan kentsel planlama vizyonu, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi ve dirençli şehircilik yaklaşımları konulu teknik sunumları dinledi. Heyet, ardından Sur Yapı yerleşkesini ziyaret ederek, proje detayları, mimari yaklaşımlar, yeşil alan politikaları ve enerji verimliliği konularında bilgi aldı.

Geleceğe Yönelik İşbirlikleri

Programın saha ayağında Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Alanı incelendi. Bu proje, sosyal yaşam alanları, yeşil altyapı, enerji verimliliği ve dijital planlama bileşenlerini bir araya getirerek geleceğin kent yaşamına örnek teşkil ediyor. Ziyaretin sonunda Eunpyeong Belediye Meclisi Heyeti Başkanı Yoon Chang Song, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne misafirperverlikleri için teşekkür ederek, ziyaretin kendileri için ilham verici olduğunu belirtti. Gelecekte ortak çalışmalarının artmasını temenni etti.