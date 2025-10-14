Dolar
Haberin Gündemi Genel ChatGPT'de Yeni Dönem: Samimi Mod, Mizahi Dil ve Erotik İçerik Seçeneği Geliyor

ChatGPT'de Yeni Dönem: Samimi Mod, Mizahi Dil ve Erotik İçerik Seçeneği Geliyor

OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’ye yönelik büyük güncellemeleri duyurdu. Yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar, sohbet deneyimini daha “samimi” hale getirebilecek. Emoji kullanımı, mizahi dil, gayriresmî kişilikler ve yaş doğrulama sonrası erişilebilecek erotik içerik seçenekleri, yapay zekanın kişiselleştirilmesini bir adım öteye taşıyacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ChatGPT'de Yeni Dönem: Samimi Mod, Mizahi Dil ve Erotik İçerik Seçeneği Geliyor
Okunma Süresi: 2 dk

OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir güncellemeyi duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Altman, sohbet robotunun "fazla kısıtlayıcı" hale geldiğini ve bu durumun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini belirtti. Yeni planlarla birlikte ChatGPT, daha doğal, samimi ve kullanıcıya göre özelleştirilebilen bir yapıya kavuşacak.

“Daha İnsan Gibi” Konuşma Seçeneği Geliyor

Altman’ın açıklamasına göre, ChatGPT’ye önümüzdeki haftalarda “daha insan gibi davranma” seçeneği eklenecek. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, sohbet botunu daha samimi, gayriresmî ve mizahi bir dille konuşturabilecek. Emoji kullanımı, esprili dil ve “arkadaş gibi” davranan kişilikler tercih edilebilecek.

Bu güncellemeler isteğe bağlı olacak. Yani kullanıcı istemediği sürece klasik, nötr yapay zeka deneyimi devam edecek.

Erotik İçerik İçin Yaş Doğrulama Şartı

Altman’ın açıklamalarında en dikkat çekici başlıklardan biri ise “erotik içerik” seçeneği oldu. OpenAI, Aralık ayından itibaren daha kapsamlı bir yaş doğrulama sistemine geçecek. Bu sistem sayesinde, yalnızca doğrulanmış yetişkin kullanıcılar daha serbest ve genişletilmiş içeriklere erişebilecek.

Bu içerikler arasında erotik temalı sohbet seçeneğinin de yer alacağı belirtiliyor. Ancak bu özellik, yasal sınırlar ve güvenlik protokolleri çerçevesinde kademeli olarak sunulacak. Ayrıca kötüye kullanımın önüne geçmek için çeşitli teknik ve etik önlemler de devrede olacak.

"Ruh Sağlığı Nedeniyle Kısıtlamıştık"

Altman, ChatGPT’nin başlangıçta ruh sağlığı sorunlarını önleme amacıyla daha katı sınırlarla yapılandırıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“ChatGPT’yi zihinsel sağlık konusunda dikkatli olmak için oldukça kısıtlayıcı hale getirdik. Bunun, herhangi bir ruh sağlığı problemi yaşamayan kullanıcılar için deneyimi daha az eğlenceli hale getirdiğini fark ettik. Şimdi, bu süreci daha iyi yönetecek araçlarla, daha özgür bir yapı getiriyoruz.”

Gelişmeler Ne Zaman Hayata Geçiyor?

Yeni özelliklerin kademeli olarak Kasım ayından itibaren tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Özellikle yaş doğrulama ve içerik esnekliği gibi detayların ise Aralık 2025’e kadar netleşeceği ifade ediliyor.

