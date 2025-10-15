İZKO, Güncel Altın Fiyatlarını Açıkladı

İzmir Kuyumcular Odası (İZKO), 15 Ekim 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları artış gösterirken, döviz kurlarındaki hareketlilik de altın fiyatlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Bu durum, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapan vatandaşlar için dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

15 Ekim 2025 Tarihli Altın Fiyatları

İZKO tarafından açıklanan verilere göre, güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: 5.560 TL

22 Ayar Altın: 5.560 TL

18 Ayar Altın: 5.050 TL

14 Ayar Altın: 4.860 TL

Cumhuriyet Altını: 40.090 TL

Yarım Altın: 19.540 TL

Çeyrek Altın (Yeni): 9.770 TL

Çeyrek Altın (Eski): 9.740 TL

Ziynet Altın: 39.080 TL

Has Altın: 5.806,24 TL

Paketli Has Altın: 5.951,40 TL

Döviz Kurları ve Piyasa Etkisi

Ayrıca döviz kurlarındaki güncel durum da piyasaları etkilemeye devam ediyor. 15 Ekim 2025 itibarıyla dolar 41,85 TL, euro ise 48,50 TL seviyelerinde işlem görüyor. Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etken olarak dikkat çekiyor.

Yasal Uyarılar ve Tavsiyeler

İZKO, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gereği, kuyumcuların döviz alım-satımı yapmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bu bağlamda, açıklanan fiyatların yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığı vurgulandı. Vatandaşların altın alım-satım işlemlerinde güncel ve resmi verilere güvenmeleri gerektiği de ifade edildi.

Altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki değişimlerin bu durumu nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.