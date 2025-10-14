Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu

Diyarbakır'dan uluslararası alanda büyük bir başarı haberi geldi. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na (DESOB) bağlı Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Yahya Gözmek, Londra'da düzenlenen uluslararası kuaförlük yarışmasında bireysel olarak dünya ikinciliği elde etti. Bu önemli başarı, Türkiye'nin kuaförlük alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Londra'daki Uluslararası Yarışma

Yarışma, 11-13 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da, CMC Uluslararası Yarışmalar Federasyonu tarafından gerçekleştirildi. 38 ülkeden 800 yarışmacının katıldığı bu prestijli organizasyon, uluslararası kuaförlük camiasının önemli bir buluşma noktası oldu. Yarışma, katılımcıların yeteneklerini sergileyebilecekleri ve yeni teknikleri tanıtabilecekleri bir platform sundu.

Türkiye Milli Takımı'nın Başarısı

Yahya Gözmek, bireysel olarak elde ettiği başarı ile dikkat çekerken, Türkiye Milli Takımı da ekip olarak büyük bir başarıya imza attı. EuroCupTurkey adı altında yarışmaya katılan takım, dünya 3.'sü unvanını kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Bu sonuç, Türk kuaförlerinin uluslararası standartlarda rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Diyarbakır'dan Global Arenaya

Yahya Gözmek'in bu başarısı, Diyarbakır'ın esnaf ve sanatkarlar camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Gözmek, kuaförlük mesleğine olan tutkusunu ve yıllar süren deneyimini bu yarışmada gerçekleştirerek, sadece kendi kariyerine değil, aynı zamanda Diyarbakır'ın tanıtımına da katkı sağladı. Bu tür başarılar, yerel esnafın uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına olanak tanıyor.

Yahya Gözmek'in uluslararası arenada elde ettiği ikincilik, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuaförlük alanındaki gelişimini ve potansiyelini de yansıtıyor. Bu tür etkinlikler, mesleki gelişim açısından büyük önem taşıyor ve katılımcılara yeni bakış açıları kazandırıyor. Gözmek'in başarısı, genç kuaförler için de ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.