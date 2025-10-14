Ucuz Kira Dönemi Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk kez TOKİ aracılığıyla hayata geçirilecek olan kiralık konut uygulaması, yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çözümler sunmayı hedefliyor. Erdoğan, 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşa edileceğini belirterek, "Ucuz kira sürecini biz başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Gazze'de Barış Umutları

Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını da gündeme getirdi. "Dün bölgemizin son iki yıldır kanayan yarası olan Gazze soykırımını durdurmak için önemli bir adım attık" diyerek, liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduklarını vurguladı. Gazze'de çocukların yüzlerinin gülmesi ve annelerin çocuklarını bomba korkusu olmadan sokağa göndermesi, barış sürecinin olumlu etkilerini gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Durum ve Hedefler

Global ekonominin zorluklarına dikkat çeken Erdoğan, birçok ülkenin yüksek enflasyon sorunuyla mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'nin, bu zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Hükümetin kira ve konut fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmak için attığı adımların, tek haneli enflasyon hedefine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Ekim ayı sonunda projelerin detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulundu. CHP'nin, siyasi parti özelliğini kaybettiğini ve boykot eylemlerinin milli markaları tehdit ettiğini ifade etti. "Cumhurbaşkanını yuhalatmanın adı siyaset değildir" diyen Erdoğan, muhalefetin daha yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal konut alanındaki yeni hamlelerini kamuoyuna duyururken, aynı zamanda uluslararası barış çabalarına yönelik taahhütleri de yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan'ın sözleri, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.